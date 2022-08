মুম্বই, 8 অগস্ট: সাময়িক বিরতি কাটিয়ে দলে ফিরলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli is back in the Indian squad after a break) ৷ চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটল কেএল রাহুলের ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ জয়ের পরদিনই আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই (BCCI announces squad for Asia Cup 2022) ৷ তবে পিঠের চোটের কারণে এশিয়া সেরা প্রতিযোগিতায় স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরার সার্ভিস পাবে না 'মেন ইন ব্লু' ৷

কুঁচকির চোট এবং করোনাকে হারিয়ে সহ-অধিনায়ক হিসেবেই এশিয়া কাপগামী বিমানে উঠছেন রাহুল ৷ স্টাম্পার-ব্যাটার হিসেবে 15 সদস্যের দলে ঋষভ পন্থ ছাড়াও থাকছেন অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিক ৷ অলরাউন্ডার হিসেবে মরুদেশে এশিয়া সেরা প্রতিযোগিতায় 'মেন ইন ব্লু'-র ভরসা হার্দিক পান্ডিয়া এবং রবীন্দ্র জাদেজা ৷

তিন স্পিনার রবি অশ্বিন, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং রবি বিষ্ণোই'য়ের পাশে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হয়ে পেস বিভাগে দায়িত্ব সামলাবেন ভুবনেশ্বর কুমার, আরশদীপ সিং এবং আবেশ খান ৷ বুমরার অনুপস্থিতিতে পেস বিভাগের ব্যাটন অবশ্যই সামলাবেন ভুবি ৷ বুমরার সঙ্গে চোটের কারণে দল নির্বাচনে পাওয়া যায়নি ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট হর্ষল প্যাটেলকেও ৷

ভারতীয় স্কোয়াডে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে শ্রেয়স আইয়ার, অক্ষর প্যাটেল এবং দীপক চাহারকে ৷ আগামী 27 অগস্ট-11 সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ ৷ প্রাথমিকভাবে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও দ্বীপরাষ্ট্রে অচলাবস্থার কারণে প্রতিযোগিতার ভেন্যু বদল হয় পরবর্তীতে ৷

একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: রোহিত (অধিনায়ক), রাহুল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট, সূর্যকুমার, দীপক, ঋষভ (উইকেটরক্ষক), কার্তিক (উইকেটরক্ষক), হার্দিক, জাদেজা, অশ্বিন, চাহাল, বিষ্ণোই, ভুবনেশ্বর, আরশদীপ এবং আবেশ ৷

স্ট্যান্ডবাই: শ্রেয়স, অক্ষর, দীপক ৷