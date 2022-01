মুম্বই, 22 জানুয়ারি : বুধের সন্ধেয় বোর্ডের ট্য়ুর এবং ফিক্সচার কমিটির বৈঠকের পরেই তীব্র হয়েছিল জল্পনা ৷ সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে শনিবার বিসিসিআই জানিয়ে দিল আগামী মাসে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-20 সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে ইডেন গার্ডেন্সে (Eden Gardens will host three matches T20 series) ৷ সমসংখ্যক ওয়ান-ডে ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পেল আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ৷ কোভিড আবহে 6টি ভেন্যুর পরিকল্পনা থেকে সরে এসে 2টি ভেন্যুতেই সিরিজ আয়োজনের পথে হাঁটল বিসিসিআই (BCCI announces revised venues for home series against West Indies) ৷

শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, "আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য বিসিসিআই পরিবর্তিত ভেন্যুর ঘোষণা করেছে ৷ তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে এবং সমসংখ্যক টি-20 ম্যাচের জন্য ভারতে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ পরিবর্তিত ভেন্যু অনুযায়ী আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজ আয়োজন করবে এবং 3টি টি-20 অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ৷"

বোর্ড জানিয়েছে, জৈব নিরাপত্তার সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে এবং ক্রিকেটার-সহ ম্যাচ অফিসিয়াল, ব্রডকাস্টারদের চলাফেরায় হ্রাস টানতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ বোর্ডের ট্য়ুর এবং ফিক্সচার কমিটির প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ছ'টি আলাদা ভেন্যুতে 6টি আলাদা ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ৷ সেক্ষেত্রে আমদাবাদ, কলকাতার পাশাপাশি তালিকায় ছিল জয়পুর, কটক, বিশাখাপত্তনম এবং তিরুঅনন্তপুরম ৷