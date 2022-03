মুম্বই, 6 মার্চ : সামনে এল পঞ্চদশ আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি ৷ আগামী 26 মার্চ থেকে যে 2022 আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ছে সেটা জানাই ছিল ৷ এদিন বোর্ডের সূচি প্রকাশে সিলমোহর পড়ল তাতে (BCCI announces IPL 2022 fixtures) ৷ আর প্রথম ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR to face CSK in the opening match of 2022 IPL) ৷ অর্থাৎ, গতবারের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি এবারের উদ্বোধনী ম্য়াচে ৷

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আগেই জানিয়েছিল যে রাউন্ড রবিন ফর্ম্যাটে নয়, বরং 2022 দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের আইপিএল হতে চলেছে 2011 ন্যায় গ্রুপভিত্তিক ৷ 2টি গ্রুপে ভাগ হয়ে 70টি লিগ ম্যাচ খেলবে দলগুলো ৷ সেইমতই এদিন প্রকাশিত হল সূচি ৷ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নামছে টুর্নামেন্ট শুরুর দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 27 মার্চ ৷

2022 ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে থাকছে 12টি ডাবল-হেডার ডে ৷ নয়া দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাত টাইটান্স এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস টুর্নামেন্ট শুরু করবে একে অপরের বিপক্ষে 28 মার্চ ৷ 70টি লিগ ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করলেও প্লে-অফ এবং ফাইনালের সূচি পরবর্তীতে প্রকাশিত হবে ৷

2022 আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ

একনজরে নাইটদের সূচি :