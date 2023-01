মুম্বই, 7 জানুয়ারি: বিসিসিআই নির্বাচক কমিটির প্রধান নির্বাচিত হলেন চেতন শর্মা (BCCI appoint Chetan Sharma as the new Chairman of the Selection Committee)। সুলক্ষণা নায়েক, অশোক মালহোত্রা এবং যতীন পরাঞ্জপেকে নিয়ে গঠিত ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি (The Cricket Advisory Committee) সর্বভারতীয় সিনিয়র সিলেকশন কমিটি গঠন করেছেন ।

জাতীয় নির্বাচন কমিটি: চেতন শর্মা, শিবসুন্দর দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল আনকোলা, শ্রীধরন শরৎ

টি-20 বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পরেই টালমাটাল টিম ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি। বিশ্বকাপ থেকে দল ছিটকে যাওয়ায় কোপ পড়েছিল নির্বাচক কমিটির উপর । বিশ্বকাপের ব্যর্থতায় চেতন শর্মাদের বরখাস্ত করে দিয়েছিল বিসিসিআই (BCCI sacked entire National Selection Committee) । শেষ কবে গোটা নির্বাচক কমিটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল তা কেউই মনে করতে পারছেন না । ঠিক যেভাবে কারও মাথায় আসছে না, কোন যাদুবলে বরখাস্ত কর্মীকেই ফের নির্বাচক কমিটির দায়ভার দিল বোর্ড ।