চট্টোগ্রাম, 17 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিততে পঞ্চম তথা শেষদিনে আর 4 উইকেট চাই ভারতের (India Need 4 Wickets to Win Against Bangladesh) ৷ কাজটা কঠিন হলেও উলটো দিকে বাংলাদেশের সামনেও 241 রান করলে জয়ের সুযোগ থাকছে ৷ তবে, শতাংশের নিরিখে ম্যাচ এখন 80 ভাগ ভারতের দিকে ঝুঁকে, তাতে সন্দেহ নেই ৷ যদিও ক্রিজে বাংলাদেশ অধিনায়ক শাকিব আল হাসান এবং অলরাউন্ডার মেহিদি হাসান মিরাজের উপস্থিতি ভাবাচ্ছে ভারতকে (Bangladesh vs India) ৷

চট্টগ্রাম টেস্টে ভারত-বাংলাদেশকে চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য 513 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে ৷ যে রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের দুই ওপেনার এদিন শুরুটা ভালোই করেছিলেন ৷ চতুর্থদিনের শুরুতে গতকালের বিনা উইকেটে 42 রান থেকে খেলা শুরু করেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার ৷ যে ইনিংসে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করে গেলেন জাকির হাসান ৷ তিনি 100 রান করে অশ্বিনের শিকার হন ৷ তাঁর আগে অবশ্য জাকির এবং নাজমুল হোসেন সান্টোর 124 রানের প্রথম উইকেটে পার্টনারশিপ ভাঙেন উমেশ যাদব ৷ 67 রানে শান্তকে আউট করেন তিনি ৷

মাঝে হালকা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও অক্ষর প্যাটেলের স্পিনের সামনে তেমন সুবিধে করতে পারেননি বাংলা ব্যাটাররা ৷ নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েএই মুহূর্তে চাপে রয়েছে বাংলাদেশ ৷ চতুর্থ দিনের শেষে বাংলাদেশ 6 উইকেট হারিয়ে 272 রান করেছে ৷ ভারতকে এই টেস্ট জিততে 4 উইকেট নিতে হবে ৷ আর উলটো দিকে বাংলাদেশের হয়ে ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক সাকিব ৷ তিনি 69 বলে 40 রানে খেলছেন ৷ সঙ্গে রয়েছেন মেহিদি হাসান মিরাজ ৷

উল্লেখ্য, অংকের হিসেবে ভারত এই ম্যাচে এগিয়ে থাকলেও, বাংলাদেশকে এদিন একবারের জন্য ম্যাচ বাঁচানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়নি ৷ সুযোগ পেলেই বাউন্ডারি মেরেছেন বাংলাদেশ ব্যাটাররা ৷ ফলে সাকিব এবং মেহিদির উইকেট পঞ্চমদিনের শুরুতেই নিয়ে নিতে না পারলে, ভারতকে তার খেসারত দিলেও দিতে হতে পারে ৷ এদিন ভারতের হয়ে সেরা বোলিং পারফর্মেন্স অক্ষর প্যাটেলের ৷ তিনি 3 উইকেট নিয়েছেন ৷ 1 করে উইকেট নিয়েছেন উমেশ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং কুলদীপ যাদব ৷