মীরপুর, 4 ডিসেম্বর: মনে করা হয়েছিল, নিউজিল্যান্ডে সিরিজ হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াবে ভারত (India) ৷ স্বল্প রানের পুঁজি নিয়েও বোলারদের বদান্যতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে চালকের আসনেই ছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ কিন্তু কিউয়িদের সিরিজ হারের রেশ ধরে রেখে বাংলাদেশের মাটিতেও প্রথম ওডিআই ম্যাচে ধরাশায়ী হল টিম ইন্ডিয়া ৷ মীরপুরে এদিন 186 রান তাড়া করতে নেমে শেষ পর্যন্ত মেহদি হাসান-মুস্তাফিজুর রহমানের জুটিতে জয় ছিনিয়ে নিল বেঙ্গল টাইগারস (Bangladesh beat India) ৷ 1 উইকেটে ম্যাচ জিতে 3 ম্যাচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল 'লিটন অ্যান্ড কোং' (Bangladesh take lead in the series) ।

টসে হেরে এদিন মীরপুরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে যদিও শুরু থেকে ব্যাকফুটেই ছিল ভারতীয় দল ৷ প্রথম ইনিংসের পর ভারতের জয় নিয়ে আশাবাদী ছিলেন না অতি বড় সমর্থকও ৷ কেএল রাহুল বাদে ব্যর্থ তারকাখোচিত ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ দু'অঙ্কের রানে পৌঁছলেন হাতে গোনা 4 জন ব্যাটার ৷ সহ-অধিনায়ক রাহুল করেন 70 বলে 73 রান ৷ যা সাজানো ছিল 5টি চার, 4টি ছয়ে ৷ মূলত দক্ষিণী ব্যাটারের ইনিংসে ভর করেই স্কোরবোর্ডে 186 রান তোল ভারত ৷ যদিও পঞ্চাশ ওভারের অনেক আগেই (41.2) গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস ৷

জবাবে প্রথম বলেই চাহার ফেরান ওপেনার নাজমুল হোসেন শান্তকে ৷ মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ সেন, ওয়াশিংটন সুন্দরদের দাপটে একসময় 136 রানে 9 উইকেট খুইয়ে বসে হোম টিম ৷ স্বল্প পুঁজিতেও জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় ভারতীয় শিবির ৷ কিন্তু সে গুড়ে বালি ৷ অন্তিম উইকেটে মেহদি হাসান এবং মুস্তাফিজুর রহমানের অবিভক্ত 51 রানের জুটি এক উইকেটে কাঙ্খিত জয় এনে দেয় বাংলাদেশকে ৷ অপরাজিত 38 রানে বেঙ্গল টাইগারদের জয়ের নায়ক মেহদি হাসান (Mehidy Hasan Miraz) ৷