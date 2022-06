দুবাই, 29 জুন: বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেললেন বাবর আজম ৷ দুরন্ত পারফর্ম্যান্সে আগেই কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন ৷ এবার সিংহাসনে বসার সময়ের নিরিখেও কোহলিকে টপকে গেলেন পাক ব্যাটার (Babar breaks Kohli's record for longest reign as No 1 batter in T-20I) ৷

টানা 1,013 দিন টি-20তে ব্যাটারদের তালিকায় পয়লা নম্বরে ছিলেন বিরাট ৷ কিন্তু বাবর এখনও শীর্ষস্থান ধরে রাখায় সেই রেকর্ড ভেঙেছে ৷ 818 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন তিনি ৷ এই বছর মাত্র একটি টি-20 ম্যাচ খেললেও গতবছর বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন বাবর ৷ 29 ম্যাচে মোট 939 রান করেছিলেন তিনি ৷ দেশকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত টি-20 বিশ্বকাপের শেষ পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি । এদিন তারই পুরস্কার পেলেন পাক অধিনায়ক ৷

অন্যদিকে বিরাট চলতি বছরে মাত্র দু'টি টি-20 খেলে 21তম স্থানে রয়েছেন । গত 3 বছরে টি-20তে একবারও বছরে 300 রানের সীমাও অতিক্রম করতে পারেননি ।