দুবাই, 8 এপ্রিল : আইসিসি’র অলটাইম ওডিআই ব়্যাঙ্কিং (All Time ICC ODI Batters Rankings)-এ ব্যাটারদের তালিকায় 15 নম্বরে উঠে এলেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম ৷ ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরকে সরিয়ে তিনি 15 নম্বরে উঠে এসেছেন (Babar Azam Overtakes Sachin Tendulkar in All Time ICC ODI Batters Rankings) ৷ সম্প্রতি ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে 276 রান করেছেন তিনি ৷ সেই সুবাদেই গ্রেট সচিন তেন্ডুলকরকে সরিয়ে 15 নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি ৷

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক ৷ আর ঘরের মাঠে 3 ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, একদিনের সিরিজ এবং টি-20 সিরিজে একমাত্র ব্যাটার, যিনি ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন ৷ টেস্ট সিরিজ 0-1 ফলাফলে হারলেও বাবর 390 রান করেন তিন টেস্ট মিলিয়ে ৷ অন্যদিকে, 3 ম্যাচের একদিনের সিরিজ 2-1 এ জেতে পাকিস্তান ৷ যেখানে দু’টি সেঞ্চুরি সহ 276 রান করেন বাবর আজম ৷ আর একমাত্র টি-20 ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তান বিশ্ব বিজেতাদের কাছে হারলেও, বাবার 46 বলে 66 রান করেন ৷

ধারাবাহিক এই ফর্মের কারণে আইসিসি’র অলটাইম ওডিআই ব়্যাঙ্কিংয়ে সচিন তেন্ডুলকরকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন বাবর ৷ সচিন 887 পয়েন্ট নিয়ে 15 নম্বরে ছিলেন ৷ বাবর সচিনকে টপকে 891 পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছেন ৷ এই মুহূর্তে আইসিসি’র অলটাইম ওডিআই ব়্যাঙ্কিংয়ে 931 পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক জাহির আব্বাস ৷ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল, 921 পয়েন্ট ৷ বিরাট কোহলি 911 পয়েন্ট নিয়ে 6 নম্বরে রয়েছেন ৷