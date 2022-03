কো সামুই, 7 মার্চ : শেন ওয়ার্নের মৃত্যু ঘিরে কোনও ধোঁয়াশা নেই, স্বাভাবিক নিয়মেই গত শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন অজি স্পিনিং মায়েস্ত্রো ৷ জানিয়ে দিল তাইল্যান্ড পুলিশ (Autopsy report confirms that Shane Warne death is due to natural cause) ৷ সোমবারই অটোপ্সি রিপোর্টে তদন্তকারীদের হাতে এসে পৌঁছেছে ৷ শীঘ্রই এর প্রতিলিপি প্রসিকিউটরদের হাতে তুলে দেবেন তারা ৷

তাইল্যান্ড পুলিশের ডেপুটি মুখপাত্র সোমবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, "অটোপ্সির রিপোর্ট এদিন হাতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যু হয়েছে ওয়ার্নের ৷ নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অটোপ্সি রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি প্রসিকিউটরদের হাতে তুলে দেবেন তদন্তকারীরা ৷"

শুক্রবার কো সামুইয়ের রিসর্টের যে ঘর থেকে কিংবদন্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, তদন্তে নেমে সেই ঘরে রক্তের হদিশ পেয়েছিল পুলিশ (Thai police said Shane Warne room had blood stains on the floor) ৷ এমনকী রক্তের দাগ মিলেছিল ওয়ার্নের তোয়ালেতেও ৷ যা নিয়ে এই মৃত্যু ঘিরে সাময়িক ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল ৷ যদিও পরে তা খারিজ করে প্রাদেশিক পুলিশের (সুরাট থানি) কম্যান্ডার জানান, সম্ভবত কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশনের সময় মৃতের মুখ থেকে রক্ত বের হয়েছিল ৷

শেন ওয়ার্নের যে হাঁপানি এবং হৃদযন্ত্রের যে সমস্যা ছিল, তা তদন্তকারীদের জানিয়েছিল পরিবার ৷ তাইল্যান্ডে গিয়ে বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের কারণে স্থানীয় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের থেকে ওয়ার্নের পরামর্শ নেওয়ার খবরও স্থানীয় পুলিশের কাছে ছিল ৷ এই সকল ঘটনা তদন্তে সহযোগিতা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সূত্রের খবর, অটোপ্সি রিপোর্ট মেনে নিয়েছে ওয়ার্নের পরিবার ৷ এদিকে কিংবদন্তি লেগ স্পিনারের শেষকৃত্য হবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার ৷