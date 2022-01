হোবার্ট, 16 জানুয়ারি : দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে 155 রানে গুটিয়ে দিয়ে ঐতিহ্যের অ্য়াসেজে প্রথমবার কলার তুলে মাঠ ছাড়ার মতো জায়গায় পৌঁছেছিল জো রুটের দল ৷ 271 রান তাড়া করতে নেমে শুরুটাও দারুণ করেছিলেন জ্যাক ক্রলি এবং ররি বার্নস ৷ কিন্তু হোবার্টেও রুটবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করেছিল এক করুণ আত্মসমর্পণের কাহিনী ৷ 68/0 থেকে 124 রানে সব উইকেট খুঁইয়ে বসল 'থ্রি-লায়ন্স' (England all out for 124 in their second innings) ৷ প্যাট কামিন্স-স্কট বোল্যান্ডদের পেসের আগুনে প্রতিপক্ষকে ঝলসে দিয়ে 4-0 অ্যাসেজ জিতল ব্যাগি গ্রিনরা ৷ পঞ্চম তথা সিরিজের দ্বিতীয় পিঙ্ক বল টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতল 146 রানে (Australia win Ashes final test by 146 runs) ৷

2021-22 অ্যাসেজের শুরু থেকেই ইংরেজ ব্যাটারদের দমিয়ে রেখেছিলেন অজি পেসাররা ৷ সিরিজের একেবারে অন্তিম ইনিংসে এসেও অজি বোলারদের হাতে যেভাবে ইংল্যান্ড ব্যাটিং লাইন-আপ চূর্ণ হল, তাতে এই ঘা শুকোতে সময় লাগবে রুটবাহিনীর ৷ রবিবার অন্তিম সেশনে মাত্র 22 ওভারে 9 উইকেট হারাল ইংল্যান্ড ৷ কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার (37/6) উপহার দিয়ে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনা মার্ক উডের পারফরম্যান্সের মর্যাদা দিতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড ব্যাটাররা ৷

দ্বিতীয় সেশনে বার্নসকে 22 রানে ফিরিয়ে ইংরেজ শিবিরে প্রথম ধাক্কাটা দেন গ্রিন ৷ এরপরেও মাথা ঠান্ডা রেখে ধীরে সুস্থে ম্যাচটা ইংল্যান্ড জিতে কিছুটা মানরক্ষা করবে সফরকারী দল ৷ এমনটাই পূর্বাভাস ছিল বিশেষজ্ঞদের ৷ কিন্তু সে গুড়ে বালি ৷ তৃতীয়দিনে অন্তিম সেশনে রুটদের ব্যাটিং লাইন-আপ যেন তাসের ঘর ৷ তৃতীয় সেশনের শুরুতে ডেভিড মালান (10), জ্যাক ক্রলির (36) উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে যাওয়া ইংল্যান্ড আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ৷ কামিন্স, বোল্যান্ড এবং গ্রিন ৷ অজি পেসত্রয়ীর আক্রমণে অসহায় আত্মসমর্পণ করে ইংল্যান্ড ৷ তিনজনের প্রত্যেকে নেন 3টি করে উইকেট ৷ একটি উইকেট মিচেল স্টার্কের ৷

124 রানে বিপক্ষের দ্বিতীয় ইনিংসে রাশ টানে ব্যাগি গ্রিনরা ৷ সেইসঙ্গে মাত্র তিনদিনে পঞ্চম টেস্ট ঝুলিতে পুরে 4-0 অ্যাসেজ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া (Australia Win Ashes By 4-0) ৷ সিডনিতে অল্পের জন্য অস্ট্রেলিয়ার জয় হাতছাড়া না হলে চুনকামের লজ্জা নিয়েই আজ মাঠ ছাড়তে হত ইংল্যান্ডকে ৷