ওয়েলিংটন, 30 মার্চ : ওপেনিং জুটিতে অস্ট্রেলিয়া যে রান তুলল, রান তাড়া করে সেই রানই তুলতে ব্যর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে ক্যারিবিয়ানদের পর্যুদস্ত করল ছ'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ 157 রানে জিতে সপ্তমবারের জন্য মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্যাঙ্গারু ব্রিগেড (Australia beat West Indies by 157 runs) ৷ দুরন্ত শতরানে ম্যাচের সেরা মিচেল স্টার্ক-পত্নী আলিসা হিলি (Alyssa Healy hits fourth century of her career) ৷

ওয়েলিংটনে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম সেমিফাইনালে এদিন ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 45 ৷ টস জিতে মেগ ল্যানিংয়ের দলকে প্রথমে ব্য়াট করতে পাঠান ক্যারিবিয়ান অধিনায়িকা স্টেফানি টেলর ৷ রাচায়েল হেইনসের সঙ্গে জুটি বেঁধে ওপেনিংয়ে হিলির 216 রানই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয় ৷ হেইনস 85 রানে থামলেও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেরিয়ারের চতুর্থ শতরানটি আসে স্টার্ক-ঘরণীর ব্যাটে ৷ 107 বলে ঝোড়ো 129 রান করেন অজি ওপেনিং ব্যাটার ৷ হিলির ইনিংসে ছিল 17টি চার, 1টি ছয় ৷

অধিনায়িকা মেগ ল্যানিং 26 এবং বেথ মুনির 31 বলে অপরাজিত 43 রান অস্ট্রেলিয়াকে 305 রানে পৌঁছে দেয় (Australia scored 305 runs in 45 overs) ৷ জবাবে চূড়ান্ত ব্যাটিং-ব্যর্থতায় লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ ওপেনার ডিয়েন্ড্রে ডটিনের 34, হেইলে ম্যাথিউজের 34, অধিনায়িকা টেলরের 48 রান ফাইনালে প্রবেশের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না ৷

মেগান স্কাট, অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড, তাহিলা ম্যাকগ্রা, অ্যাশলে গার্ডনার, জেস জোনাসেনদের নিয়ন্ত্রিত কৃপণ বোলিং বড় জয় এনে দেয় 'উইমেন ইন ইয়েলো'কে ৷ জোনাসেন 2টি এবং বাকিরা 1টি করে উইকেট নিয়ে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ডের মধ্যে বিজয়ীর সঙ্গে রবিবাসরীয় ফাইনাল খেলবে ল্যানিংয়ের দল ৷