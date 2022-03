লাহোর, 25 মার্চ : অন্তিমদিন অন্তিম সেশনে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল পাকিস্তানের লোয়ার-অর্ডার ব্যাটিং ৷ ন্যাথান লিয়নের ঘূর্ণিতে খেই হারালেন বাবর আজমরা ৷ 351 রান তাড়া করতে নেমে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে 235 রানে গুটিয়ে গেল আয়োজকরা ৷ গদ্দাফি স্টেডিয়ামে 115 রানে জিতে পাকভূমে ঐতিহাসিক সিরিজ জয় প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার ৷ 24 বছর পাকিস্তানের মাটিতে ক্যাঙ্গারুবাহিনী তিনম্যাচের টেস্ট সিরিজ জিতল 1-0 ব্যবধানে (Australia beat Pakistan in Lahore to win test series) ৷

অন্তিমদিন ম্যাচ জয়ের জন্য পাকিস্তানের দরকার ছিল 278 রান ৷ অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ছিল 10 উইকেট ৷ বিনা উইকেটে 73 রান নিয়ে পঞ্চমদিনের খেলা শুরু করা পাকিস্তান মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ছিল সুবিধাজনক জায়গাতেই ৷ ইমাম উল-হকের অর্ধশতরানে ভর করে 2 উইকেটে 136 রানে পঞ্চমদিন প্রথম সেশন শেষ করে তারা ৷ দ্বিতীয় সেশনে তিন উইকেট খোয়াতে হলেও অধিনায়কের দায়িত্বশীল ব্যাটিং ভরসা জোগাচ্ছিল দলকে ৷ যদিও 5 উইকেটে 190 রান তুলে চা-বিরতিতে যাওয়া পাকিস্তান ম্যাচ জয়ের রাস্তা থেকে সরে ম্যাচ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন ৷ বাবরের অপরাজিত 46 রানের ইনিংস উসকে দিচ্ছিল করাচির দ্বিতীয় টেস্টের স্মৃতি ৷ কিন্তু তৃতীয় সেশনে আয়োজকদের সেই স্বপ্নে হানা দেন অজি অফস্পিনার ৷

অর্ধশতরান পূর্ণ করলেও বাবর 55 রানে লিয়নের শিকার হতেই হার জাঁকিয়ে বসে পাক শিবিরে ৷ বাবরের পর অন্তিম সেশনে আরও দু'টি উইকেট নিয়ে দলের জয়ের সম্ভাবনায় সিলমোহর দেন অজি অফস্পিনার ৷ বাকি 2 উইকেট ভাগ করে নেন মিচেল স্টার্ক এবং অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৷ সবমিলিয়ে লিয়নের 5 উইকেটই দুঃস্বপ্ন বয়ে আনে বাবরদের (Nathan Lyon takes five wickets haul in second innings) ৷

করাচিতে দুরন্ত লড়েও বাবর আজমের 196 এবং মহম্মদ রিজওয়ানের অপরাজিত 104 রানের ইনিংস জয়ের আশায় জল ঢেলে দিয়েছিল ৷ অন্তিম টেস্টে সেই ভুল শুধরে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের স্বাদ পেল ব্যাগি গ্রিনরা ৷