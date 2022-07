বার্মিংহ্যাম, 29 জুলাই: মেয়েদের কুড়ি-বিশের ক্রিকেটের মধ্যে দিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে ফিরল ক্রিকেট ৷ আর প্রত্যাবর্তনে দেশের মহিলা ক্রিকেট দলের থেকে ব্যাপকভাবে পদকপ্রত্যাশী ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ কিন্তু প্রথম ম্যাচের নিরিখে অন্তত সেই প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হল হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে 3 উইকেটে হারল 'উইমেন ইন ব্লু' (Australia beat India by 3 wickets at CWG opener) ৷

বার্মিংহ্যামে এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত কর ৷ অর্ধশতরান হাঁকিয়ে দলের ব্যাটিংকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন অধিনায়িকা ৷ হরমনপ্রীত ছাড়াও রান পেয়েছেন ওপেনার শেফালি বর্মা ৷ অর্ধশতরান ফেলে আসলেও শেফালির 48 এবং হরমনপ্রীতের 52 রানের সৌজন্যে স্কোরবোর্ডে নির্ধারিত 20 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 154 রান তোলে ভারত (Harmanpreet Kaur hits 52 runs to help India to score 154 runs) ৷

জবাবে ব্যাট করতে নেমে রেণুকা সিং'য়ের আগুনে স্পেলে টপ-অর্ডার ব্যাটিং ধসে যায় অস্ট্রেলিয়ার ৷ 49 রানে 5 উইকেট হারানো কুড়ি-বিশের চ্যাম্পিয়নরা অ্যাশলে গার্ডনার এবং গ্রেস হ্যারিসের জুটিতে ভর করে ম্যাচে ফেরে ক্যাঙ্গারুব্রিগেড ৷ 20 বলে 37 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে হ্যারিস আউট হলেও 35 বলে 52 রানে অপরাজিত থেকে যান গার্ডনার ৷ তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল 9টি চারে ৷

রেণুকার 18 রানে 4 উইকেটের দাপটে কোণঠাসা অস্ট্রেলিয়া এক ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ৷ 19 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অজিরা ৷ রবিবার গ্রুপ এ-র দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন হরমনপ্রীতরা ৷