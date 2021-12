মেলবোর্ন, 27 ডিসেম্বর : বক্সিং-ডে টেস্টে পরাজিত হওয়া মানেই মর্যাদার অ্যাসেজে হার ৷ তাই মেলবোর্নে ইংরেজরা যে মরণকামড় দেবে, সেটা খানিক প্রত্যাশিত ছিল ৷ দ্বিতীয়দিন সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিলেন জেমস অ্যান্ডারসন, ওলি রবিনসনরা ৷ প্রথমদিন প্রথম ইনিংসে ব্য়াটারদের অসহায় আত্মসমর্পণের পর সোমবার বোলারদের হাত ধরে ম্য়াচে ফিরল ইংল্যান্ড ৷ রুটদের 185 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া থামল 267 রানে (Australia all-out for 267 in their first innings) ৷ 4 উইকেট ঝুলিতে নিয়ে বল হাতে দলকে নেতৃত্ব দিলেন জিমি (অ্যান্ডারসন) (James Ander son took four wickets)৷

অজিদের হয়ে ব্যাট হাতে একা কুম্ভে লড়লেন ওপেনার মার্কাস হ্যারিস ৷ চওড়া হল না আর কোনও অজি ব্যাটারের ব্যাট ৷ তবে স্টার্ক-কামিন্সদের সম্মিলিত অবদান প্রথম ইনিংসে 82 রানের লিড এনে দিল আয়োজকদের ৷ 62/1 থেকে দ্বিতীয়দিন এদিন মর্নিং সেশনে 110/4 হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া ৷ পঞ্চম উইকেটে হ্যারিস-হেডের 61 রানের জুটি অস্ট্রেলিয়ার লিড নেওয়ার পথ প্রশস্ত করে ৷ 27 রানে ফেরেন হেড ৷

পরপরই ব্যক্তিগত 76 রানে আউট হন হ্যারিস (Marcus Harris scores 76 runs for Australia) ৷ ইংল্যান্ডের থেকে তখনও পাঁচ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া ৷ শেষদিকে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যান কামিন্স-স্টার্ক ৷ অধিনায়ক করেন 21 রান, স্টার্কের ব্যাট থেকে আসে 24 রান ৷ দ্বিতীয়দিন তৃতীয় সেশনে ব্যাগি-গ্রিনদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় 267 রানে ৷ হ্যারিস-সহ 4টি উইকেট অ্যান্ডারসনের ঝুলিতে ৷ 2টি করে উইকেট নেন রবিনসন এবং উড ৷

এদিকে বক্সিং-ডে টেস্টের দ্বিতীয়দিনের খেলা শুরুর আগে অ্যাসেজে হানা দিল কোভিড ৷ এদিন খেলা শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানায়, রুটদের দুই সাপোর্ট-স্টাফ এবং তাঁদের পরিবারের দুই সদস্য মারণ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন (Two support staffs and their family members tested positive during RAT) ৷ ওই চার সদস্যের ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসতেই তাঁদের নিভৃতবাসে পাঠানো হয় ৷