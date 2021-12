অ্যাডিলেড, 18 ডিসেম্বর : প্রাথমিক বিপর্যয় সামলে তৃতীয় উইকেটে অজিদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করলেন জো রুট-ডেভিড মালান জুটি ৷ অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিন ইংল্যান্ডের প্রাপ্তি বলতে ওইটুকুই ৷ রুট ফেরার পর ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে আর বড় কোনও পার্টনারশিপ তৈরি হয়নি ৷ প্রথম ইনিংসে 237 রানে এগিয়ে থেকে তৃতীয়দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া 1 উইকেটে 45 ৷ সবমিলিয়ে 282 রানে পিছিয়ে থেকে অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টেও ব্যাপক কোণঠাসা 'থ্রি-লায়ন্স' (Australia 282 runs ahead at the end of day three in second test) ৷

মালানের সঙ্গে জুটিতে 138 রান তোলার পথে এদিন অর্ধশতরান করলেন ইংরেজ দলনায়ক জো রুট ৷ সেইসঙ্গে দুই কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর এবং সুনীল গাভাসকরের এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির ভাঙলেন রুট (Joe Root overtakes Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar for most Test runs in a calendar year) ৷ শতরান পূর্ণ করতে পারলে তালিকায় টপকে যেতে পারতেন স্টিভ স্মিথকেও ৷ কিন্তু দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই 62 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ রুট ফিরতেই মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটে মালানের ৷ পরপরই 80 রানে (157) ফেরেন তিনি ৷

বেন স্টোকস করেন 34 রান ৷ অস্ট্রেলিয়ার 473 রানের জবাবে 236 রানে শেষ হয় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস (England all out for 236 in their first innings) ৷ স্টার্ক নেন 4 উইকেট ৷ প্রথম বোলার হিসেবে দিন-রাতের টেস্টে 50 উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন এই বাঁ-হাতি স্পিডস্টার ৷ লিয়ঁ নেন 3 উইকেট, গ্রিনের ঝুলিতে যায় 2টি উইকেট ৷

237 রানে এগিয়ে থেকেও প্রতিপক্ষকে ফলো-অনে পাঠাননি অজিদের স্ট্যান্ড-ইন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ৷ দিনের শেষে ওয়ার্নারের উইকেট হারিয়ে 45 রান তুলেছে অস্ট্রেলিয়া ৷ 13 রানের মাথায় রান-আউট হয়ে ফেরেন অজি ওপেনার ৷ আরেক ওপেনার মার্কাস হ্যারিস অপরাজিত 21 রানে, মাইকেল নেসের অপরাজিত 2 রানে ৷