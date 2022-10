মুম্বই, 18 অক্টোবর: নিরপেক্ষ দেশে হবে 2023 এশিয়া কাপ (Asia Cup 2023 will be Held at Neutral Venue) ৷ জানিয়ে দিলেন বিসিসিআই (BCCI) সচিব তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি জয় শাহ (ACC President Jay Shah) ৷ এদিন মুম্বইয়ে বিসিসিআই বার্ষিক সাধারণ সভায় আরও একবার সচিব পদে নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ৷

প্রসঙ্গত, 2023 এশিয়া কাপ পাকিস্তানে আয়োজিত হওয়ার কথা ৷ কিন্তু, ভারতীয় দল পাকিস্তানে যাবে কি না, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল ৷ এমনও শোনা যাচ্ছিল, ভারত সরকারের অনুমতিতে রোহিত শর্মারা আগামী বছর পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে যাবেন ৷ কিন্তু, সেই সব কিছুকে ভুয়ো বলে জয় শাহ জানান, 2023 সালের এশিয়া কাপ হবে নিরপেক্ষ কোনও দেশে (India will Not Travel Pakistan for Asia Cup) ৷

পাশাপাশি, 2025 সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও পাকিস্তানে হওয়ার কথা রয়েছে ৷ তবে, জয় শাহ এ দিন সেই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘2025 আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভেনু ঠিক হতে এখনও অনেক দেরি আছে ৷ যখন সেটা ঠিক হবে, তখন এ নিয়ে আমরা কথা বলব ৷’’ এ দিন মুম্বইয়ে বিসিসিআই এর বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল ৷ 3 বছর পর মুম্বইয়ের তাজ হোটেলের সেই সভায় সর্বসম্মতিতে কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে রজার বিনিকে সভাপতি করা হয়েছে ৷

91তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সচিব জয় শাহ বাদে বিসিসিআই অফিসিয়ালদের পুরো তালিকাই বদলে গিয়েছে ৷ সহ-সভাপতি হয়েছেন রাজীব শুক্লা, যুগ্ম-সচিব দেবজিৎ সইকিয়া এবং কোষাধ্যক্ষ আশিস শেলার ৷ পাশাপাশি, এ দিন বিদায়ী সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এজিএমে অংশ নিয়েছিলেন ৷ সভা শেষে নবনির্বাচিত সভাপতি রজার বিনি-সহ বাকিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী দিনেও ভারতীয় ক্রিকেট তার স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে যাবে ৷