কলম্বো, 17 জুলাই: শ্রীলঙ্কা থেকে সরতে চলেছে এশিয়া কাপ ৷ আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে থাকা দ্বীপরাষ্ট্র থেকে প্রতিযোগিতা সম্ভবত সরছে আরব আমিরশাহিতে ৷ দীর্ঘ আলোচনার পর শেষমেশ প্রতিযোগিতা সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড (Sri Lankan cricket board is likely to take a final call in a day or two) ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই-কে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা প্রতিযোগিতাটি আরবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন ৷ এ নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়েছে ৷ দু-একদিনের মধ্যে সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে ৷

সে দেশে সঙ্কট শুরু হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আয়োজন হয়েছিল ৷ সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ দীর্ঘ সফরে টি-টোয়েন্টি থেকে শুরু করে একদিনের ম্যাচ এবং টেস্ট ম্যাচও হয় ৷ 2-1 ফলে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতে অস্ট্রেলিয়া ৷ 3-2 ফলে একদিনের প্রতিযোগিতা জেতে শ্রীলঙ্কা ৷ আর 1-1 ফলে টেস্ট সিরিজটি ড্র হয় ৷

আরও পড়ুন:ক্যান্ডি ক্রাস খেলে 70টা শতরান আসেনি', বিরাটের পাশে দাঁড়ালেন পাক কিংবদন্তি

গত কয়েক মাস ধরেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা ৷ খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে জ্বালানির সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে ৷ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও আকাশ ছুঁয়েছে ৷ আপাতত সমস্ত সরকারি অফিস এবং স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ৷ কিছুদিন আগে থেকেই কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন কমে আসে শ্রীলঙ্কায় ৷ বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণও দ্রুত কমতে থাকে ৷ করোনার বাড়বাড়ন্তের সময় আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায ৷ সবমিলিয়ে বেসামাল অবস্থা ৷ এরইমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নাটকীয় হয়ে ওঠে ৷ জনরোষে দেশ ছেড়ে চলে যান রাষ্ট্রপতি ৷ পরে প্রধানমন্ত্রীকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় ৷