তিরুঅনন্তপুরম, 14 ডিসেম্বর : মুম্বইকে হারানোর পর মঙ্গলবার কর্নাটকের বিরুদ্ধে জিতেও কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা হচ্ছে না বাংলার ৷ রানরেটে পিছিয়ে পড়ে বিদায় সুদীপ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন বাংলা দলের (despite of win Bengal fails to qualify in quarter finals of Vijay Hazare Trophy) ৷ পরপর দু'ম্যাচে দুই হেভিওয়েটকে হারিয়েও মূলপর্বে না ওঠায় হতাশা বাংলা শিবিরে ৷

জিতেও ছিটকে যাওয়ায় আক্ষেপ শোনা গেল বাংলার কোচ অরুণলালের গলায় । ম্যাচের পর তিনি বলেন, ‘‘এটা দুর্ভাগ্যজনক । ছেলেরা ভাল খেললেও দল পরের রাউন্ডে উঠতে না পারায় হতাশ সকলেই । শেষ তিন-চার বছরে বাংলা দারুণ ক্রিকেট খেলেছে । আমরা বারবারই কঠিন গ্রুপে পড়লেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দারুণ খেলেছি । মুম্বাই, কর্নাটকের বিরুদ্ধে জিতেছি । আমাদের দুর্ভাগ্য, বৃষ্টির জন্য পুদুচেরীর বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছি । বৃষ্টি বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আমরা হয়ত জিততাম । দলের ক্রিকেটারদের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে ।’’

যদিও বঙ্গ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী তিনি ৷ বাংলার কোচ বলেন, ‘‘আমাদের দল সঠিক পথেই এগোচ্ছে । ভাল লাগছে একাধিক নতুন ক্রিকেটার উঠে এসে ভাল খেলছে । মুস্তাক আলি ট্রফিতেও আমরা ভাল খেলেছি । আশা করব আগামী তিন-চার বছরে বাংলা দল ভারতের সেরা পাঁচ দলের মধ্যে উঠে আসবে ।’’

এলিট গ্রুপ-বি'তে পাঁচ ম্যাচ খেলে তামিলনাড়ু, কর্নাটক, বাংলা এবং পুদুচেরী 12 পয়েন্ট নিয়ে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকায় রান-রেটের নিরিখে কোয়ার্টারের শিকে ছেঁড়ে তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকের ৷ অর্থাৎ হেরেও নক-আউটে মণীশ পান্ডের কর্নাটক ৷