পুনে, 6 জানুয়ারি: ভারত-শ্রীলঙ্কার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে হারের মুখোমুখি হতে হয়েছে ভারতীয় দলকে(India Vs Sri Lanka 2nd T20) ৷ এদিন প্রথম ব্যাট করে নির্ধারিত 20 ওভারে 6 উইকেটের বিনিময়ে 206 রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা ৷ জবাবে ব্য়াট করতে নেমে 190 রানেই শেষ হয়ে যায় মেন ইন ব্লুর লড়াই ৷ এই হারের মাঝে আরও একটি অস্বস্তি রয়ে গেল ভারতীয় দলের জন্য ৷ আর্শদীপ সিংহের প্রথম একাদশে কামব্যাক মোটেই সুখকর হল না ৷ প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে নো-বলের হ্যাটট্রিক করে ফেললেন তিনি(Hattrick of no balls in T20I)।

শুধু তাই নয়, এদিন আরও বেশ কয়েকটি এমন রেকর্ড এই বাঁহাতি পেসার করেছেন যা দ্রুত ভুলে যেতে চাইবেন (Arshdeep Singh bowls hattrick of no balls in T20Is) ৷ ম্যাচে তাঁর নো বলের মোট সংখ্যা পাঁচ ৷ এই ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি নো বলের রেকর্ড আছে হামিশ রাদারফোর্ডের । একইসঙ্গে 22টি টি-টোয়েন্টি ম্য়াচে তিনি মোট 14টি করে ফেললেন বৃহস্পতিবারের ম্য়াচ মিলিয়ে ৷ এটিও একটি রেকর্ড ৷ এদিন মাত্র দু' ওভার হাত ঘুরিয়ে মোট 37 রান খরচ করেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টি মনে রাখতে চাইবেন না আর্শদীপ ।

শ্রীলঙ্কার হয়ে বৃহস্পতিবার হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন কুশল মেন্ডিস (52) এবং অধিনায়ক দাসুন সনকা(56) ৷ বিশেষত সনকার মারকুটের ব্যাটিংয়ের সামনে তো দাঁড়াতেই পারেননি উমরান-মাভিরা ৷ অন্যদিকে, আশালংকাও মাত্র 19 বলে 37 রানের সুন্দর ক্যামিও উপহার দেন ৷ যার জেরে ভারতের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার রানের পাহাড় গড়েছিল শ্রীলঙ্কা ৷

সূর্যকুমার যাদব(51) এবং অক্ষর প্যাটেলের(65) লড়াই করলেও লক্ষ্য ছুঁতে পারেনি মেন ইন ব্লু ৷ বরং 8 উইকেট হারিয়ে 190 রানেই থেমে যায় তারা ৷ 16 রানের এই জয়ের ফলে সিরিজে সমতা ফেরাল শ্রীলঙ্কা ৷ আপাতত ফলাফল 1-1 ৷ সিরিজের চুড়ান্ত ম্যাচটি খেলা হবে গুজরাতে ৷