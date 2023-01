লাহলি (হরিয়ানা), 17 জানুয়ারি: প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থেকেও বরোদার বিরুদ্ধে উত্তেজক জয়ের পর রোহতকে হরিয়ানার সামনে বাংলা ৷ এলিট গ্রুপ এ-র সেই ম্যাচে প্রথমদিনই বড় রানের পথে বাংলা ৷ সৌজন্যে সেই অনুষ্টুপ মজুমদার। বরোদার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে মাঠে ফেলে আসা শতরান হরিয়ানার বিরুদ্ধে পূর্ণ করলেন বাংলার 'রুকু' (Anustup Majumdar hits ton against Haryana in Ranji Trophy) ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথমদিনের শেষে বাংলা 6 উইকেটে 335 (Bengal 335/6 at the end of day 1)। ক্রিজে 137 রানে অপরাজিত অনুষ্টুপ ৷ 23 রানে অপরাজিত সঙ্গী প্রদীপ্ত প্রামাণিক।

ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ায় এই ম্যাচে বাংলা দলে নেই শাহবাজ আহমেদ। দিনের শুরুতে বরোদা ম্যাচের একাদশ থেকে সায়নশেখর মণ্ডল, অভিষেক দাস এবং শাহবাজ আহমেদের বদলে নেওয়া হয় করণ লাল, প্রদীপ্ত প্রামাণিক এবং অভিষেককারী শুভঙ্কর বলকে। লাহলিতে এবার সবুজ উইকেটের বদলে সুবিধা পাচ্ছেন স্পিনাররা ৷ সেকথা মাথায় রেখেই প্রদীপ্ত প্রামাণিক, করণ লালকে একাদশে ফেরায় ম্যানেজমেন্ট। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলার শুরুটা খারাপ হয়নি। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ ঘরামি এবং অনুষ্টুপ মজুমদারের ফর্ম বড় ভরসা বাংলা দলের ৷ সেটা যে অমূলক নয়, তা দিনের শেষে স্কোরবোর্ডে পরিষ্কার ৷ ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে করণ লাল 20 রানে ফিরে যান। হরিয়ানা বোলারদের পালটা দেওয়ার কাজটি করছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

81 বলে ওপেনারের ব্যাট থেকে আসে 57 রানের মূল্যবান ইনিংস। সুদীপ ঘরামি(10), অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি (1) বড় রান করতে ব্যর্থ। মধ্যাহ্নভোজের আগে দ্রুত দুই উইকেট হারিয়ে একটা সময় চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা। হাল ধরেন অনুষ্টুপ মজুমদার। অভিষেককারী শুভঙ্কর বল(30), অভিষেক পোড়েলকে(49) নিয়ে বাংলার বড় ইনিংস গড়ার কাজটা করলেন তিনি। দিনের শেষে তাঁর অপরাজিত 137 বাংলাকে দ্বিতীয়দিন চারশোর গণ্ডি ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে ৷ 193 বলে তাঁর ইনিংস সাজানো 14টি বাউন্ডারিতে ৷ 22 বলে প্রদীপ্তর অপরাজিত 23 রানের ঝোড়ো ইনিংস রানের গতি বাড়ানোর কাজ করে চলেছে। দ্বিতীয়দিনে চারশো ছুঁতে টেল-এন্ডারদের থেকেও সাহায্য চাইছেন হেড স্যর লক্ষ্মীরতন শুক্লা।