হায়দরাবাদ, 16 জানুয়ারি : বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ভালবাসা অনুপ্রেরণা জেন ওয়াই'য়ের কাছে ৷ শনিবার তাঁর তামাম ভক্তকুলকে অবাক করে বিরাট কোহলি টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর পর অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন অনুষ্কার প্রতিক্রিয়ার ৷ সামান্য দেরিতে হলেও স্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া দিলেন বলিউডের প্রযোজক অভিনেত্রী ৷ লম্বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বিরাট সিদ্ধান্তকে সমর্থন অনুষ্কার (Anushka Sharma Supports Virat Kohli As He Steps Down As Test Captain) ৷ বিরাট-পত্নী জানালেন, অধিনায়ক হিসেবে গত 7 বছরে বিরাট যা যা শিখেছে সবকিছুই আমাদের মেয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হবে (Anushka Says Our daughter will see the learning of these 7 years in Virat) ৷

বিরাটকে চুম্বন করার একটি ছবি পোস্ট করে ইনস্টায় অনুষ্কা এদিন লেখেন, "2014 সেই দিনটার কথা আমার স্মৃতিতে আজও টাটকা যেদিন আমায় জানিয়েছিলে এমএস টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোয় তুমি নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করছো ৷ পরে একদিন আমরা এমএসের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম যেখানে এমএস বলেছিল তোমার দাড়িগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি পেকে যাচ্ছে ৷ আমরা খুব হেসেছিলাম ৷ সেই দিন থেকেই কেবল দাড়িতে পাক ধরা নয়, আমি তোমার মধ্যে মানুষ হিসেবে দ্রুত বেড়ে ওঠা লক্ষ্য করেছিলাম ৷"

এরপর অভিনেত্রী বিরাটের উদ্দেশে লেখেন, "এই সাত বছরে তোমার পরিপক্কতা তাঁর বাবার মধ্যে দেখতে পাবে আমাদের মেয়ে ৷ তুমি ভাল করেছ ৷" শনিবার বিরাটের অতর্কিত ঘোষণা হজম করতে পারেনি বলিউডের অন্যান্য অভিনেতাও ৷ অর্জুন রামপাল সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "কেন বন্ধু ? ভালই তো অধিনায়কত্ব সামলাচ্ছিলে ৷ তোমার মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে ৷ আমি চাই এই সিদ্ধান্তটা স্বল্পস্থায়ী হোক ৷ তবে তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ৷ ধন্যবাদ দুর্দান্ত সব স্মৃতির জন্য ৷"

কোহলিকে 'GOAT' আখ্যা দিয়ে সুনীল শেট্টি লেখেন, "দলের জন্য যে ঘাম-রক্ত তুমি ঝরিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ ৷ থুতনিতে বাউন্সারের আঘাত সামলেও আমাদের এক নম্বর করেছো তুমি ৷ চোখ ভিজে তবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বিরাট কোহলি ৷"