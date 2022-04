মুম্বই, 18 এপ্রিল : করোনার হানায় গত মরশুমে মাঝপথে টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়ে যাওয়ার স্মৃতি এখনও টাটকা সকলের ৷ করোনাকে হারিয়ে চলতি মরশুমে দেশে ফিরেছে আইপিএল ৷ স্টেডিয়ামে ফিরেছে দর্শকদের চেনা ছবি ৷ তবে এবারও কি মাঝপথে স্থগিত হয়ে যাবে কোটিপতি ক্রিকেট লিগ ? দিল্লি ক্যাপিটালসের জৈব বলয়ে ফের করোনার প্রাদুর্ভাব তুলে দিল প্রশ্ন ৷ গত সপ্তাহে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন দলের ফিজিও প্যাট্রিত ফারহার্ট ৷ জৈব বলয়ে থেকে এবার করোনা আক্রান্ত হলেন পন্থের দলের এক ক্রিকেটার (An overseas player in the Delhi Capitals team has tested positive for COVID-19) ৷

ফ্র্যাঞ্চাইজির ওই ক্রিকেটারের মৃদু উপসর্গ ছিলই ৷ সোমবার অজি ক্রিকেটারের ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ফলত, বুধবার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে সোমবার সকালেই পুনে উড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে গিয়েছে ৷ গোটা দলকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছে ৷

বোর্ডের ওই সূত্র বলেছে, "সোমবার সকালেই পুনে উড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও দিল্লির প্রত্যেক ক্রিকেটারকে নিজের ঘরে বন্দি থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে প্রোটোকল অনুযায়ী সকলের আরটি পিসিআর পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ সেখানে কারও রিপোর্ট পজিটিভ এলে তাঁকে প্যাট্রিক ফারহার্টের মতই নিভৃতাবাসে থাকতে হবে ৷" যদিও দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে এ ব্যাপারে এখনও অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি ৷