ব্রিসবেন, 11 ডিসেম্বর : 8 ডিসেম্বর গাব্বা টেস্ট শুরুর আগে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের হাত থেকে তাঁর ব্যাগি গ্রিন হাতে তুলে নেওয়ার দৃশ্য ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৷ অভিষেকে উত্তরসূরীর হাতে ব্যাগি গ্রিন তুলে দেওয়ার সময় গিলির জোরাল বার্তা নজর কেড়েছিল অনুরাগীদের ৷ কিংবদন্তির টিপস নিয়ে অভিষেকে স্টাম্পের পিছনে নজির গড়লেন অ্য়ালেক্স ক্যারি ৷ ব্যাট হাতে দাগ কাটতে না পারলেও উইকেটকিপিংয়ের দস্তানা হাতে অভিষেক টেস্টে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অজি স্টাম্পার-ব্যাটার ৷

গাব্বায় প্রথম টেস্টে দলের জয়ে উইকেটের পিছনে 8টি ক্যাচের অবদান রাখলেন বছর তিরিশের ক্যারি (Alex Carey takes 8 catches on his debut at Gabba) ৷ একইসঙ্গে ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঋষভ পন্থের নজির টপকে গেলেন তিনি (Alex Carey surpasses Rishabh Pant to create a world record on test debut) ৷ পাঁচদিনের ক্রিকেটে অভিষেকে 7টি ক্যাচ নিয়ে এতদিন বিশ্বরেকর্ড নিজের নামে রেখেছিলেন পন্থ ৷ ঐতিহাসিক গাব্বায় ক্যারি পিছনে ফেললেন ভারতীয় উইকেটরক্ষককে ৷

যদিও পন্থ ছাড়াও টেস্ট অভিষেকে দু'ইনিংসে 7টি ক্যাচ ধরার নজির রয়েছে ক্রিস রিড, চামারা দুনুসিঙ্ঘে, পিটার নেভিলদের ঝুলিতে ৷ সুতরাং, পন্থের পাশাপাশি গাব্বায় এঁদেরও নজির ভাঙলেন ক্যারি ৷ অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকে দুরন্ত প্যাট কামিন্স, ট্রেভিস হেডের রাজকীয় শতরান, টি-20 বিশ্বকাপের সাফল্য বজায় রেখে ডেভিড ওয়ার্নারের দাপুটে ব্যাটিংয়ে ভর করে গাব্বায় অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডকে 9 উইকেটে দুরমুশ করল অস্ট্রেলিয়া (Australia beats England by 9 wickets at Gabba) ৷

2 উইকেটে 220 রান হাতে খেলা শুরু করে চতুর্থদিন দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 297 রানেই গুটিয়ে যায় থ্রি-লায়ন্স'রা ৷ 1 উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্র 20 রান তুলে ফেলে অস্ট্রেলিয়া ৷