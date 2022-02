মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি : নয়া কলেবরে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ ৷ 10টি দলকে ভাগ করে গ্রুপ লিগ ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে 2022 আইপিএল (Ten teams divided into two groups) ৷ তবে দলের সংখ্যা বাড়লেও আগের মতোই গ্রুপ পর্বে 14টি করে ম্যাচই খেলতে হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে (Ten teams to play 14 games each) ৷

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড শুক্রবার যে নয়া ফর্ম্যাট প্রকাশ্যে এনেছে সেখানে 10টি দলকে ভাগ করা হয়েছে দু'টি গ্রুপে ৷ গ্রুপ 'এ'তে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ গতবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে গ্রুপ 'বি' শেয়ার করবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, পঞ্জাব কিংস এবং গুজরাত টাইটান্স ৷

যদিও আইপিএলে এমন গ্রুপ ফর্ম্যাট এই প্রথম নয় ৷ এর আগে 2011 ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পুনে ওয়ারিয়র্স এবং কোচি টাস্কার্স নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে যোগ দেওয়ায় 10টি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে আইপিএল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷

কীভাবে হয়েছে 2022 আইপিএলের গ্রুপ বিন্যাস

দুই নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিকে দু'টি ভিন্ন গ্রুপে রেখে বাকি চারটি দলকে ভাগ করা হয়েছে বিগত বছরগুলোর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ৷ সেখানে যেমন গ্রুপ 'এ'তে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমকক্ষ হিসেবে গ্রুপ 'বি'তে ঠাঁই হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের ৷ তেমনই গ্রুপ 'এ'র দ্বিতীয় দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের সমকক্ষ হিসেবে গ্রুপ 'বি'তে জায়গা করে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷

কীভাবে 14টি করে ম্যাচ খেলবে প্রত্যেকটি দল

গ্রুপের বাকি চারটি দলের বিরুদ্ধে দু'টি করে আটটি ম্যাচ খেলবে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলো ৷ বাকি ছ'ম্যাচের মধ্যে অন্য গ্রুপের সমকক্ষ দলের বিরুদ্ধে দু'টি এবং বাকি তিনটি দলের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে প্রত্যেক দল ৷

গ্রুপ 'এ' : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷

গ্রুপ 'বি' : চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, পঞ্জাব কিংস এবং গুজরাত টাইটান্স ৷