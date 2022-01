হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি : টি-20, ওয়ান-ডে'র পর পাঁচদিনের ক্রিকেট ৷ শেষ তিন মাসে তিল তিল করে ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য খুঁইয়ে বসলেন কোহলি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ হারের পরদিনই টেস্ট অধিনায়কের পদ ছাড়লেন বিরাট (Virat Kohli steps down as test captain of India on Saturday) ৷ এবার থেকে তিনি ভারতীয় দলের আর পাঁচজন সাধারণ ব্যাটারের মতোই ৷ বিপক্ষ উইকেট হারালে গলার শিরা ফুলিয়ে আর কি উদ্ধত আচরণ করতে দেখা যাবে বিরাটকে ? আজকের পর এমন প্রশ্ন মনে উঁকি দেওয়া ভীষণই স্বাভাবিক ৷ কারণ টি-20 কিংবা ওয়ান-ডে'তে অধিনায়ক বিরাটের সফর লম্বা না-হওয়ার পিছনে জুতসই কারণ বাতলানো সম্ভব হলেও লাল বলের ক্রিকেটে সাফল্যের নিরিখে তো সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনিদেরও পিছনে ফেলেছিলেন কোহলি ৷ তাহলে কেন আচমকা এমন পদ থেকে অব্যাহতি দিল্লির ছেলের !

তাহলে কি অন্য কোনও দেওয়াল লিখন পড়তে পেরেছিলেন কোহলি ? বিশেষ করে ওয়ান-ডে ক্যাপ্টেন্সি থেকে বাদ পড়ার পর বোর্ডের প্রতি যেভাবে বিষোদ্গার ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তার ফল কি মারাত্মক কিছু হতে চলেছিল ৷ কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় এগিয়ে থেকেও সিরিজ হার বেদনার ৷ কিন্তু ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার পাত্র তো বিরাট নন ৷ তাই প্রশ্ন ইতিউতি থেকে উঁকি দিচ্ছেই ৷

2014 অস্ট্রেলিয়া সফরে ধোনির জুতোয় পা-গলিয়ে শুরু, থামলেন 2020 শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ৷ মাঝের কয়েকটা বছরে টেস্ট অধিনায়ক বিরাটের মুকুটে জুড়েছে প্রচুর মণিমাণিক্য ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক (Glimpse of Virat Kohli's achievements as test captain of India) ৷

