দেরাদুন, 2 ডিসেম্বর: অভিমন্যু ক্রিকেট অ্যাকাডেমি (Abhimanyu Cricket Academy)। দেরাদুনের এই অ্যাকাডেমির মাঠেই মঙ্গলবার বাংলা মুখোমুখি হবে উত্তরাখণ্ডের (Bengal to face Uttarakhand tomorrow)। রঞ্জি ট্রফির একটি গ্রুপ পর্যায়ের সাধারণ ম্যাচ 'অসাধারণ' হয়ে উঠেছে নাম মাহাত্ম্যে। বাংলা দলের ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাবা আরপি ঈশ্বরণ যখন এই স্টেডিয়ামটি তৈরি করেছিলেন, তখনও জুনিয়র ঈশ্বরণের জন্ম হয়নি। আরপি ঈশ্বরণের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরি করার। সেই স্বপ্ন এখন সফল। আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটে অভিষেক না-হলেও অভিমন্যু ইতিমধ্যেই ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। আগামিকাল নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে বাংলার জার্সিতে খেলতে নেমে নয়া দৃষ্টান্ত গড়তে চলেছেন অভিমন্যু (Abhimanyu Easwaran is all set to play at his named stadium)।

নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে খেলার অভিজ্ঞতা কিংবদন্তি খেলোয়াড়দেরও নেই। বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার প্রাক্কালে অভিমন্যু ঈশ্বরণ আবেগতাড়িত হলেও লক্ষ্যচ্যুত হতে রাজি নন। শেষ তিনটে ম্যাচের দু'টোতে জয় এবং একটি ড্র ৷ 16 পয়েন্ট বাংলার ঝুলিতে। শেষ ম্যাচে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পরে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা। জাতীয় দলের ড্রেসিংরুম ঘুরে ফের বাংলার জার্সিতে নেমে পড়ছেন অভিমন্যু। তাঁর যোগদানে দলের ওপেনিং সমস্যা মিটেছে, তার জোরালো ইঙ্গিত নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি। অভিমন্যু যে নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামেও বড় রান করতে মরিয়া হবেন, বলাই বাহুল্য।

বাংলার ব্যাটিং লাইন-আপ শেষ তিন ম্যাচে দেখিয়ে দিয়েছে কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভরশীল নয় দল। প্রয়োজনীয় সময়ে কৌশিক ঘোষ, সুদীপ ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি, শাহবাজ আহমেদ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণের ব্যাট জ্বলে উঠেছে। দেরাদুনের এই স্টেডিয়ামের বাইশ গজ ব্যাটি সহায়ক ধরে নিয়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লা তাঁর দলের ব্যাটিং বিভাগের দিকে তাকিয়ে। পাশাপাশি গত তিন ম্যাচের মত দেরাদুনে ঈশান পোড়েল, আকাশদীপ, সায়ন শেখর মণ্ডলের পেস বোলিং'য়ের সংমিশ্রণে শাহবাজ আহমেদ, করণলাল, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের স্পিনে সমান আস্থা বাংলা শিবিরের ৷