আমেদাবাদ, 11 মার্চ: মোতেরায় চাপের মুখে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় ব্যাটাররা । শুভমন গিলের শতরানের পর অর্ধশতরান এসেছে বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে । তৃতীয়দিনে অজিদের রানের পাহাড় টপকাতে গিয়ে বড় রান করতে পারেননি রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পূজারা । তাতেও মাইলস্টোন ছুঁলেন ভারতীয় ব্যাটাররা (A day full of milestones for Indian Batters) ।

এদিন ব্যক্তিগত 35 রানের মাথায় ক্রিজ ছাড়েন মুম্বইকর । আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 17 হাজার রানের গণ্ডি পেরোলেন রোহিত । ভারতের ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে এই নজির গড়লেন টিম ইন্ডিয়ার নেতা (Rohit Sharma Becomes 6th Indian Batter To Score 17000 Runs In International Cricket) । মোট রানের নিরিখে সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিং ধোনির পরেই রয়েছেন তিনি ।

মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন চেতেশ্বর পূজারাও (Cheteshwar Pujara) । ভারতের চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে অজিদের বিরুদ্ধে টেস্টে 2 হাজার রান পূর্ণ করলেন তিনি । সচিন তেন্ডুলকর, ভিভিএস লক্ষ্মণ ও রাহুল দ্রাবিড়ের পর তিনিই এই রেকর্ড গড়লেন । নয়া নজির গড়েছেন বিরাট কোহলিও । ঘরের মাঠে টেস্টে 4 হাজার রান পূর্ণ করেছেন তিনি ।

তৃতীয় দিনের শেষে টিম ইন্ডিয়ার স্কোর 3 উইকেট হারিয়ে 289 । আমেদাবাদ টেস্টে প্রথম ইনিংসে এখনও 191 রানে পিছিয়ে ভারত (India trail by 191 runs in first innings) । অজিদের রানের পাহাড় পেরতে চতুর্থদিনে ভরসা বিরাট কোহলি-রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাট । ব্যক্তিগত 59 রানে ক্রিজে রয়েছেন বিরাট । এই নিয়ে 29 বার অর্ধ-শতরানের গণ্ডি পার করলেন কিং কোহলি । তাঁর সঙ্গে 16 রানে খেলছেন রবীন্দ্র জাদেজা (India vs Australia Ahmedabad Test) ।

