মোহালি, 1 মার্চ : দেশের মাটিতে শততম টেস্ট ম্যাচ খেলছেন বিরাট কোহলি ৷ সেই ম্যাচ কোনওমতেই দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হতে পারে না ৷ এই মর্মে মোহালিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টে 50 শতাংশ দর্শক প্রবেশে অনুমতি দিল বোর্ড (100th test match of Virat Kohli to have 50 per cent fans in Mohali stadium) ৷ পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে জানানো বিসিসিআই'য়ের এই সিদ্ধান্ত ওয়েলকাম নিউজ অনুরাগীদের কাছে, যারা প্রাক্তন অধিনায়কের শততম ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন অধীর আগ্রহে ৷

কোহলি র মাইলফলক টেস্ট ম্যাচের জন্য পিসিএ'কে অবিলম্বে স্টেডিয়ামে 50 শতাংশ দর্শকের উপস্থিতির বন্দোবস্ত করতে বলেছে বোর্ড ৷ আগামী বৃহস্পতিবার মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাঠে নামছে ভারত (India to play the first test against Sri Lanka 4 to 8 March) ৷ আর সেই ম্যাচই হতে চলেছে কোহলির শততম টেস্ট ম্যাচ ৷

খুশির খবর অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে বোর্ড সচিব জয় শাহ বিবৃতিতে বলেন, "আমরা বিরাট কোহলির শততম টেস্ট ম্যাচের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছি ৷ শততম টেস্টের জন্য চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারকে অনেক শুভেচ্ছা আমাদের ৷ আর এমন একটা উপলক্ষ্যের স্বাদ থেকে অনুরাগীদের বঞ্চিত হওয়া উচিৎ নয় ৷ আশা করব কোহলি দেশের হয়ে আরও অনেক ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করবে ৷"

পঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে প্রাক্তন অধিনায়কের শততম টেস্টে স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশের অনুমতি পেয়ে খুশি ৷ তবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলায় ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে সতর্ক পিসিএ ৷