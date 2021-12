হুয়েলভা (স্পেন), 19 ডিসেম্বর : পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু হতে পারলেন না কিদাম্বি শ্রীকান্ত ৷ দেশের প্রথম পুরুষ শাটলার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে অল্পের জন্য সোনা আনতে পারলেন না অন্ধ্রের শাটলার ৷ রবিবার মেগা ফাইনালে সিঙ্গাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে স্ট্রেট গেমে হেরে রুপো জিতলেন শ্রীকান্ত (Kidambi Srikanth wins silver in BWF World Championships) ৷

ভারতীয় শাটলারের বিপক্ষে ম্যাচের ফল 15-21, 20-22 (Loh Kean Yew beats Srikanth 21-15, 22-20) ৷ ব়্যাংকিংয়ে কয়েকধাপ পিছিয়ে থাকা লো কিন যিউ'য়ের কাছে মাত্র 42 মিনিটেই আত্মসমর্পণ করেন দক্ষিণী শাটলার ৷ 2018 গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে শ্রীকান্তের কাছে হেরেছিলেন লো কিন ৷

যদিও শ্রীকান্তের রুপো জয়ও ভারতের জন্য নেহাত কম কিছু নয় ৷ দেশের প্রথম শাটলার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে রৌপ্যপদক গলায় ঝোলালেন তিনি (Kidambi Srikanth becomes first india men shuttler to win silver in world championships) ৷ এর আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে তিন ভারতীয় পুরুষ শাটলার ব্রোঞ্জ জিতেছেন ৷ 1983 প্রকাশ পাড়ুকোন, 2019 বি সাই প্রণীত এবং এবছরেই লক্ষ্য সেন ব্রোঞ্জ জিতেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৷

আরও পড়ুন : BWF world championship : লক্ষ্য 'বধ' করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে শ্রীকান্ত

শনিবার ম্যারাথন সেমিফাইনালে লক্ষ্যকে হারিয়েই প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই প্রতিযোগীতার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন শ্রীকান্ত ৷ গতকাল সেমিফাইনালে প্রথম গেম হেরেও ঘুরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যকে হারিয়েছিলেন শ্রীকান্ত ৷ কিন্তু রবিবাসরীয় ফাইনালে সেটা সম্ভব হয়নি ৷