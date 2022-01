কলকাতা, 14 জানুয়ারি : মধুমিতা সরকারের গল্প ও চিত্রনাট্য সম্বল করে এবার ওটিটি প্লাটফর্ম ক্লিক-এ আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'সার্চ'। সিরিজটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন সন্দীপ সরকার (Sandip Sarkar is directing the the new web series Search) । সিরিজের কাহিনী আবর্তিত হয় যমজ বোন জিনা ও মান্তাকে কেন্দ্র করে। জনৈক কুখ্যাত গ্যাংস্টার জ্যাকি ভাইয়ের কাছ থেকে নেশাদ্রব্য চুরি করার পর মান্তা একটি ড্রাগচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে । অবশেষে এই চক্রের চোখে ধুলো দিয়ে মান্তা কালিম্পংয়ে তাঁর বোন জিনার শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নিতে যায় । কী হবে এরপর সেটাই জানা যাবে এই ওয়েব সিরিজে ।

শুক্রবার পৌষ পার্বণের দিনে মুক্তি পেল এই সিরিজের ট্রেলার । বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় (ঋষি), রাজেশ শর্মা (জ্যাকিভাই মাফিয়া), জয় সেনগুপ্ত (নারকোটিক হেড সৌমদ্বীপ ঘোষ), কৌশিক সেন - (নারকোটিক হেড) , অরিন্দম রায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী (এম.পি অশোক বর্মন),মিঠু চক্রবর্তী ( এম.পি -র স্ত্রী রমা বর্মন), জয়দীপ মুখোপাধ্যায় (রথীনবাবু), বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (ফরেনসিক ডাক্তার) প্রমুখ । এই সিরিজে মুখ্য পুরুষ চরিত্রে আছেন ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় । এর আগে 'পাপ সিজন ১ এবং ২' সহ 'নেক্সট', 'সিক্স', গোগল'-এর মত ওয়েব সিরিজে অভিনয় দিয়ে সকলের মন মজিয়েছেন ভাস্বর ।

'সার্চ'-এ নিজের চরিত্র নিয়ে ইটিভি ভারতকে ভাস্বর বলেন, "খুব ভাল একটা চরিত্র পেয়েছি। ওয়েব সিরিজে কোনও চরিত্রই পুরো সাদা বা কালো হয় না। গ্রে শেড হয় । তবে পুরো গ্রে নয় এখানে আমার চরিত্রটা । কালিম্পং-এর ছেলে ঋষি । কলকাতার এক বিরাট হোটেলের মালিক । স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক । স্ত্রীর যমজ বোন আছে । সেই বোনই এখানে নেগেটিভ রোলে । ঋষি তাঁকে একেবারেই পছন্দ করে না । কারণ মেয়েটির নানাবিধ বদ অভ্যাস আছে । তাঁর লাইফ স্টাইল ভাল না । আমার আর আমার স্ত্রীর যমজ সন্তানও আছে । একসময় আমি ব্যবসার জন্য লোনে ডুবে যাই । যে আমি শ্যালিকাকে মোটেই পছন্দ করতাম না, সেই আমিই আবার শ্যালিকার টাকা চুরি করছি গল্পে । কিন্তু কোনও খারাপ কাজের জন্য নয় । লোন শোধ করে পরিবার এবং হোটেল বাঁচাতে । শ্যালিকার কাছে ধরাও পড়ে যাই আমি । এরকমই একটা চরিত্র আমার । ভাল লেগেছে চরিত্রটাতে অভিনয় করে ।"