নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: রবিবার মধ্যরাতে শেষ হল টেলিভিশনের জনপ্রিয় শো বিগ বস 15 ৷ অন্য দুই ফাইনালিস্ট করণ কুন্দ্রা, প্রতীক সেহাজপালকে পিছনে ফেলে খেতাব জিতে নিলেন অভিনেত্রী তেজস্বী প্রকাশ ৷ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর অবশেষে 'বিগ বস 15'-এর উইনার্স ট্রফি এবং 40 লক্ষ টাকার প্রাইজ-মানির মালিক হলেন তিনি (TV Actor Tejasswi Prakash Is the Winner Of Bigg Boss 15)৷

একইসঙ্গে ভাইজান সালমান খানের এই শোয়ের ফাইনাল চলাকালীন আরও একটি সুখবর পেয়ে গেলেন তেজস্বী ৷ আগামিদিনে ছোটপর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাগিন-এ তাঁকে মুখ্য ভূমিকায় দেখতে চলেছেন দর্শকরা ৷

বিগ বস-15 এর ট্রফি জয়ের এই দৌড়ে রানার্স খেতাব জিতে নিলেন প্রতীক ৷ এর আগে অবশ্য দশ লক্ষ টাকার ব্রিফকেস নিয়ে বিগ বসের ঘর ছাড়েন নিশান্ত ভাট এবং তারপরেই বেরিয়ে যান অভিনেত্রী শমিতা শেট্টিও ৷

শনিবার এবং রবিবার মিলিয়ে দুই পর্বের এই ফাইনালে বিগ বসের ঘর ছিল একেবারে তারকা খচিত ৷ ফাইনালের এই বিশেষ পর্বে হাজির ছিলেন বিগ বস-13 এর বিজয়ী শেহনাজ গিলও ৷ এদিন নিজের প্রয়াত বন্ধু সিদ্ধার্থ শুক্লাকে স্মরণ করে একটি অনুষ্ঠানও করেন তিনি ৷

শেষে অবশ্য একটু ধন্ধ রেখে গেলেন অ্যাংকার সালমান ৷ যেভাবে তিনি বলেন এই শোয়ের পরবর্তী মরশুমের দিকে সকলের নজর থাকবে সে 'আমায় নিয়ে হোক বা আমায় ছাড়া' ৷ তাতে একটা নতুন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি পরবর্তী মরশুমে থাকছেন না ভাইজান ? তবে এসব এখন শুধুই জল্পনামাত্র ৷