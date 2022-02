মুম্বই, 3 ফেব্রুয়ারি : হৃৎপিণ্ডে সফল অস্ত্রোপচারের পর স্ট্য়ান্ড আপ কমিডিয়ান সুনীল গ্রোভার এখন সুস্থতার পথে (Sunil Grover is doing fine after his heart surgery) ৷ 44 বছর বয়সি অভিনেতাকে হার্টের সমস্য়ার কারণে গত 27 জানুয়ারি এশিয়ান হার্ট ইনস্টিউটে ভর্তি করা হয় ৷ তারপর থেকেই চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর হার্টে একটি সার্জারি হয়েছে ৷ তবে অভিনেতা এখন পুরোপুরি সুস্থ ৷ তাঁকে দ্রুত ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে ওই সুত্রটি ৷

'কমিডি নাইটস উইথ কপিল'-এ 'রিঙ্কু ভাবি', 'ডাক্তার গুলাটি'-র মতো চরিত্রগুলির জেরে একসময় রীতিমত দর্শকদের ড্রয়িং রুমের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিলেন সুনীল ৷ অবশ্য় শুধু ছোট পর্দায় নয়, বড় পর্দাতেও 'কফি উইথ ডি', অক্ষয় কুমারের 'গব্বর ইজ ব্য়াক'-এর বেশ কিছু ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা ৷ ওয়েবে 'তাণ্ডব' ছাড়াও গতবছরই তিনি সকলের মন জয় করে নেন 'জি5' এর 'সান ফ্লাওয়ার' সিরিজে ৷

এই সিরিজে হাসির মোড়কে ঘেরা তাঁর চরিত্রটি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে ৷ এর জন্য ওটিটি সিরিজের সেরা অভিনেতা হিসাবে ফ্লিম ফেয়ার পুরস্কারও জিতে নিয়েছেন তিনি ৷ আগামী দিনে শাহরুখ খানের সঙ্গেও স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন এই অভিনেতা ৷