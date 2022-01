কলকাতা, 19 জানুয়ারি : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বাংলা ধারাবাহিক 'সানাই' ফের একবার দেখানো হবে টেলিভিশনে ( Serial Sanai will be re telecast in tv)। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল চ্যানেলের তরফে । সিনেমা, থিয়েটার, মেগা সিরিয়াল সব ক্ষেত্রেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সমান জনপ্রিয় । ২০০৭ সালে এক জনপ্রিয় বিনোদন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বাংলা ধারাবাহিক 'সানাই'। বুধবার কিংবদন্তি অভিনেতার জন্মদিনে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের তরফে জানানো হয় এই খবর ।

এই ধারাবাহিকের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়। ইটিভি ভারতকে এদিন তিনি বলেন, "প্রায় ৩-৪ বছর চলেছিল সানাই । খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তখন । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী হালদার, অরুণিমা ঘোষ, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, তাপস পাল, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, অরিন্দম শীল, কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, কুণাল মিত্র, দোলন রায়, গার্গী রায়চৌধুরী, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, নয়না দাস-সহ আরও অনেকে ছিলেন এই ধারাবাহিকে । কে ছিলেন না অভিনয়ে সেটা বোধহয় বলা অনেক সহজ হত আমার পক্ষে । প্রায় ৩-৪ বছরের স্মৃতি রয়েছে সানাই নিয়ে । একটা পরিবার হয়ে গিয়েছিল আমাদের।"

স্মৃতির সরণীতে ফিরে যেতে যেতে তিনি আরও বলেন, "আত্মিক সম্পর্ক ছিল সবার সঙ্গে সবার । অরুণিমা ডাবল রোলে ছিল । আজকাল ধারাবাহিকে ডাইলেক্টিভে কথা বলার চল খুব । ওই ট্রেন্ডটা শুরু হয় সানাই থেকে । অরুণিমাকে ওভাবে কথা বলতে হয়েছিল । খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ওঁর ডাবল রোলটা । ইন্দ্রাণী হালদার আর অরুণিমাই ছিলেন লিড দুটি রোলে । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার সব ধারাবাহিকেই থাকতেন । এটাতেও ছিলেন । প্রায় দশ বছর আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি । আমার পারিবারিক সম্পর্ক ওনার সঙ্গে । আসলে সেই সময় খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ হত । সৌমিত্রবাবুর জন্মদিনেই সানাইয়ের ফের সম্প্রচারের খবরে আমি খুশি ।"

এই ধারাবাহিকের গল্প আবর্তিত হয় আদিত্যনারায়ণ চৌধুরীর একান্নবর্তী পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে । একটা গোছানো সুখী পরিবারে কিভাবে টানাপোড়েন শুরু হয় সেটাই দেখানো হয় এই ধারাবাহিকে । এবার ফের ফিরে দেখার পালা । ২৪ জানুয়ারি থেকে 'সানাই' সম্প্রাচারিত হবে সোম থেকে শনি বিকেল সাড়ে ৫ টা থেকে সন্ধে সাড়ে ৬ টা টানা এক ঘণ্টা ।