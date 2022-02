কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি : তাঁকে কোনও জাতি কিংবা দেশের নাগরিকত্বে বেঁধে রাখা যায় না । নিজের সৃষ্টির গুণে বিশ্বমানব তিনি । তবু তো তিনি ভীষণভাবে বাংলার, বাঙালির গর্বের রবি ঠাকুর । সৃষ্টিসুখের উল্লাসে যে মণিমুক্ত ছড়িয়ে গিয়েছেন তিনি, বাঙালি এখনও সেই সৃষ্টিকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচে । নতুন প্রজন্মের কাছে সেই মণিমুক্তোর সম্ভারকে ফের একবার তুলে ধরতেই করা হয়েছিল নতুন অ্যালবাম 'রবির কিরণে সর্বজিৎ ও তার বন্ধুরা'-র পরিকল্পনা (Sarbajit And his Friends release their new Album)। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পেল সেই মিউজিক অ্যালবাম ।

সম্পূর্ণ কোভিডবিধি মেনে বাঘাযতীনের ছাদখোলা স্টুডিওতে অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মৌবনী সরকার, কলকাতা পুলিশের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট কমিশনার সুজয় চন্দ, 'ওগো নিরুপমা'খ্যাত অভিনেত্রী অর্কজা আচার্য এবং গায়িকা তথা চিত্রশিল্পী সৌমিতা সাহা । এছাড়াও ছিলেন আরও অনেকেই ৷

অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই রবিময় ছিল পরিবেশ। সৌমিতা বলেন, "রবিঠাকুর কখনও পুরনো হতে পারেন না । তিনি এবং তাঁর গান, কবিতা বরাবরই অনুপ্রেরণা জোগায়। তবে দুঃখের বিষয়, আমাদের নতুন জেনারেশনের অনেকেই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না । তো তাঁদের কাছেই আমার আবেদন, ওঁরা যেন সর্বজিতের এই অ্যালবামটি শোনেন ৷"

সবমিলিয়ে মোট পাঁচটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রয়েছে অ্যালবামটিতে ৷ এর মধ্যে দুটি গান নিজে গেয়েছেন সর্বজিৎ ঘোষ । বাকি তিনটি গান গেয়েছেন সুজয় চন্দ, ল্যাকমি ঘোষ এবং মধুমিতা সাহা । অ্যালবাম প্রসঙ্গে নিজের ভাললাগা ব্যক্ত করেন অভিনেত্রী মৌবনী সরকার । তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে বন্ধুত্ব, আবার বন্ধুত্বের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ! এই মিউজিক অ্যালবাম এক কথায় মনোগ্রাহী । এখানে যেমন ধ্রুপদী ঘরানার গান রয়েছে, তেমনই নব প্রজন্মকে আকর্ষণ করার সমস্ত মালমশলাও রয়েছে । আমি এই অ্যালবামে কাজ করতে পেরে ভীষণ খুশি, তৃপ্ত ।"

আরও পড়ুন: গ্রীষ্মে প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'মিনি', ডাবিংয়ে খোশমেজাজে মিমি-অয়ন্না

একদা জাঁদরেল পুলিশ আধিকারিক সুজয় চন্দর গলায় 'মনে রবে কি না রবে আমারে' শুনে আবেগের চোরা স্রোতে ভেসে যেতে পারেন শ্রোতারা । ইন্ডাস্ট্রিতে নবাগত অভিনেতা তথা মডেল মৌসম সরকার বলেন, "সর্বজিৎদার সঙ্গে কাজ করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ৷ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ ।" ভিডিওতে আরেক অভিনেত্রী কাকলি মণ্ডল বলেন, "এই কাজটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার কাছে । তবে হেসে খেলে এমনভাবে শ্যুট করে ফেলেছি যে মনেই হয়নি যেন কাজ করছি।" এসআরএল মোশন পিকচার্সের কর্ণাধার সর্বজিৎ-এর প্রশংসায় মাতেন জিও ফাইবার ব্রডব্যান্ডের রাজ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ বসুও ৷ তিনি বলেন, "সর্বজিৎ বরাবরই সৃজনশীল মানুষ ৷ ওর কাজে বারংবার মুগ্ধ হই । আমি আশা করব, ভবিষ্যতেও এমনভাবেই এগিয়ে যাবে ৷"