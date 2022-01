দিল্লি, 25 জানুয়ারি: স্যোশাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বিয়ের ভিডিয়ো প্রায়শই চোখে পড়ে ৷ তারই মধ্যে কিছু কিছু ভিডিয়ো সকলের নজর কেড়ে নেয় ৷ স্যোশাল মিডিয়ার নেটিজেনরাও ভীষণ পছন্দ করেন এ ধরণের ভিডিয়ো ৷ চলে নানারকম মন্তব্যের বৃষ্টি ৷ ফের একবার ইনস্টাগ্রামে এল এমনই একটি ভিডিয়ো যা নেটিজেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ৷ এমনকি কেউ কেউ তো কনেকে 'ম্যাট্রিক্সওয়ালি দুলহন' বলেও ডাকতে শুরু করেছেন (Netizens are calliing the bride as Matrix Wali Dulhan for her stunts) ৷

ভাইরাল এই ভিডিয়োটি যিনি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন তিনি পারুল গর্গ, পেশায় একজন মেক-আপ আর্টিস্ট ৷ পারুলের শেয়ার করা এই ভিডিওতে দেখা যায়, বরমালা পড়ানোর সময় হবু স্বামীর হাতে মালা দেখেই পিছনের দিকে ঝুঁকতে থাকেন কনে এবং ফিল্মি স্টাইলে তিনি নিজেকে এতটাই পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন যে তা দেখে 'ম্যায় হু না' ছবির শাহরুখ খানও হয়ত হাততালি দিয়ে উঠতেন ৷

ঘটনাটি অবশ্য় একেবারেই কয়েক সেকেন্ডের কিন্তু তা দেখেই মজেছেন নেটিজেনরা ৷ কেউ তাঁকে তুলনা করতে শুরু করেছেন বেকহ্য়ামের সঙ্গে কেউ তাঁকে তুলনা করতে শুরু করেছেন ম্যাট্রিক্স ছবির স্টার কিয়ানু রিভসের বিভিন্ন স্ট্যান্টের সঙ্গে ৷ নেটিজেনদের কেউ যেমন বলেছেন, "জীবনে প্রথমবার ম্যাট্রিক্সওয়ালি দুলহন দেখলাম ৷" তেমনি আবার কেউ কেউ বলছেন "ইনি নিশ্চয়ই যোগা ফ্যান"৷