লস ভেগাস, 16 জানুয়ারি: এবার মিসেস ওয়ার্ল্ডের মুকুট পড়লেন মিসেস আমেরিকা শায়লিন ফোর্ড ৷ অন্যদিকে পোশাক রাউন্ডে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জিতে নিল ভারতও ৷ ভারতের নবদীপ কৌর জিতে নিলেন এই পুরস্কার (Shaylyn Ford wins Mrs World 2022 title, Navdeep Kaur also gets the Best National Costume award) ৷ তাঁর এই সাজের নাম ছিল কুন্ডলীনি চক্র ৷ শনিবার লস ভেগাসের নেভাদায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় 57 জন বিদুষী সুন্দরীকে পিছনে ফেলে মিসেস ওয়ার্ল্ড 2022-এর মুকুট জয় করলেন 39 বছর বয়সি ফোর্ড ৷

এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থান দখল করেন মিস জর্ডন জ্যাকলিন ৷ একইসঙ্গে এই প্রথমবার ঘোষণা করা হয় দ্বিতীয় রানার্স আপ অর্থাৎ তৃতীয় স্থানাধিকারীর নামও ৷ আর সেই খেতাব জয় করলেন আরব আমিরশাহীর প্রতিনিধি দেবাঞ্জলি কামস্ট্রা ৷

অন্য়দিকে মিসেস ইন্ডিয়া নবদীপ কৌর সেরা জাতীয় পোশাকের সম্মান জিতলেও সেরা সুন্দরীর প্রতিযোগিতা 15তম স্থানেই শেষ করেন ৷ নবদীপের পোশাক পরিকল্পনা এবং রূপদানের পিছনে রয়েছেন শিল্পী এগি জেসমিন ৷ কৌরের পোশাক তৈরি হয়েছিল একটি বিশাল সাপের অবয়বকে মাথায় রেখে ৷ যার জেরে তার শিরস্ত্রাণটিও দেখতে সম্পূর্ণ সাপের মুখের আকারেই ৷