দিল্লি, 27 জানুয়ারি: অবশেষে সম্পন্ন হল চার হাতের মিলন ৷ নতুন পথ চলা শুরু করলেন অভিনেত্রী মৌনি রায় এবং সুরজ নাম্বিয়ার (Mouni Roy Strats her New innings with Suraj Nambiar) ৷ মালওয়ালি প্রথা মেনে নতুন ইনিংসের জন্য জুটি বাঁধলেন নবদম্পতি ৷ সোশাল মিডিয়ার দৌলতে সামনে এল তাঁদের স্বপ্নের বিবাহের বেশ কিছু ঝলক ৷

নিজের ইনস্টাগ্রামেও সিঁদুরদানের ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী ৷ ক্য়াপশানে তিনি লেখেন, "হাতে হাত, পরিবার পরিজনের ভালবাসা আর আশীর্বাদে আমরা বিবাহিত জীবন শুরু করলাম ৷ আপনাদের সকলের ভালবাসা আর আর্শীবাদ কাম্য ৷"

বাঙালী পরিবারে বেড়ে ওঠা মৌনির সাজে আজ ছিল বাঙালিয়ানা আর দক্ষিণী সাজের অপূর্ব মেলবন্ধন ৷ 'নাগিন' ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৃহস্পতিবার সেজেছিলেন লালপাড় সাদা শাড়িতে ৷ আবার এইসঙ্গে মানানসই ভারী গয়না, আর গলার গণেশের পেন্ডেন্টে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া ৷ অন্যদিকে সুরজের পরণে ছিল মানানসই ঘিয়া রঙের কুর্তা ৷

আগেই জানা গিয়েছিল কেবলমাত্র পরিবার পরিজন এবং নবদম্পতির কাছেরজনেরাই উপস্থিত থাকবেন এই বিবাহে ৷ সেই মতো উপস্থিত ছিলেন অর্জুন বিজলানি, মন্দিরা বেদী, মনমিত সিং এবং আশকা গোরাডিয়ারা ৷ এদিন বিবাহের বেশ কিছু ছবি ইনস্টাতে শেয়ার করেন মন্দিরাও ৷