মুম্বই, 27 জানুয়ারি: তাঁর গায়ে হলুদ এবং মেহেন্দি অনুষ্ঠানের ছবি ইতিমধ্য়েই ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়, অবশেষে এবার নিজের হবু স্বামী সুরজ নাম্বিয়ারের সঙ্গে নিজের অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করলেন অভিনেত্রী মৌনি রায় (Mouni Roy shares picture with her would be husband Suraj Nambiar) ৷ বেশ, কয়েকবছর ধরে ডেটিং চলার পর বৃহস্পতিবার গোয়ায় সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন এই কপোত কপোতী ৷ দুবাইয়ের প্রথিতযশা ব্যবসায়ী সুরজের সঙ্গে মৌনির আলাপ 2019 সালে ৷ প্রথম দর্শনের পরেই ডেটিং শুরু করেছিলেন এই যুগল ৷ আর এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন 'নাগিন' ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ৷

নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্য়াকাউন্ট থেকে মৌনি যে ছবিটি শেয়ার করেছেন, তাতে একদিকে যেমন লাল শাড়িতে অসামান্যা রূপসী হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী, অন্যদিকে নাম্বিয়ারের পরনে রয়েছে মানানসই সাদা শার্ট ৷ ছবির ক্যাপশানে মৌনি লিখেছেন "সমস্তকিছু, #হরিওম"৷ নবদম্পতির এই ছবি সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তার বন্যা বইয়ে দিতে শুরু করেছেন ফ্য়ানেরা ৷ একইসঙ্গে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শিল্পীমহলও ৷ তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেত্রী মন্দিরা বেদীও ৷ তিনি লেখেন, "ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন সুরজ এবং মন ৷ তোমাদের দু‘জনকেই আমি ভীষণ ভালবাসি ৷" অন্যদিকে জিয়া মুস্তাফা মজা করে লিখেছেন, "অবশেষে"৷

2007 সাল থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ অভিনয় জীবনে ধীরে ধীরে টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন মৌনি ৷ আজ শুরু হতে চলেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ বাঙালী এবং দক্ষিণী দুই রীতিতেই সম্পন্ন হবে এই বিবাহ ৷