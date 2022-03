কলকাতা, 22 মার্চ: প্রথম পর্বেই চমক দিল 'গোধুলি আলাপ' । দেখা হল নব যৌবনা নোলকের সঙ্গে মধ্যবয়সি আইনজীবী অরিন্দম রায়ের । মৌরীগ্রামের কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের কাহিনি সম্বল করে শুরু হল এই ধারাবাহিকের কাহিনি । কৃষকদের সঠিক বিচার পাইয়ে দিতে লড়ছেন অরিন্দম রায় । এই কারণে তিনি বিয়েও করতে চান না । দিনরাত এই মামলা নিয়েই পড়ে আছেন প্রায় 20টি বছর। মামলার জন্য সাক্ষী জোগাড় করতে তিনি হাজির হন মৌরীগ্রামে । সেখানে গিয়েই নোলক বহুরূপীর মুখোমুখি হন তিনি । নোলক নাচ দেখিয়ে টাকা চায় । অরিন্দম তাকে কড়কড়ে 500 টাকার নোট দেন । খুশি হয় নোলক । অরিন্দমকে ধূমপান করা নিয়েও লেগপুল করে নোলক । শুধু কি তাই? অরিন্দমকে 'কাকু' বলে সম্বোধন করে বসে নোলক ।

বাকিটা জানা যাবে আগামি পর্বে । তবে, এর আগে গল্পের নায়ককে 'কাকু' বলে সম্বোধন করতে শোনা যায়নি কোনও নায়িকাকে । এটাই আসলে এই ধারাবাহিকের চমক । এক মধ্যবয়সি পুরুষের সঙ্গে এক তরুণীর ভালোবাসা এই গল্পের মূল উপজীব্য (Godhuli Alap Will Portray The Story of Unequal love)। প্রোমো জানান দিয়েছে কোন পরিস্থিতিতে নোলককে বিয়ে করতে হয় অরিন্দমকে ।

বহুরূপী নোলকের সঙ্গে দেখা হল উকিল 'কাকু'র

ধারবাহিকটির প্রযোজনায় রয়েছেন রাজ চক্রবর্তী । এর আগে আইনজীবীর চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল বাবুল সুপ্রিয়র । পরে সময়ের কথা ভেবে তিনি সরে দাঁড়ান । গুঞ্জন ওঠে নোলকের চরিত্রে নাকি অভিনয় করবেন দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায় । তিনি অবশ্য জানিয়েছিলেন এই ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও খবর নেই । তবুও কেন লেখালিখি হচ্ছে তা নিয়ে বিরক্তিও প্রকাশ করেন তিনি।

বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হল নতুন ধারাবাহিক 'গোধুলি আলাপ'

শেষ পর্যন্ত চরিত্রদুটিকে পর্দায় রূপদান করছেন কৌশিক সেন এবং নবাগতা সোমু সরকার । কৌশিক সেনের শেষ ধারাবাহিক ছিল 'ভূমিকন্যা'। চ্যানেল আয়োজিত ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে এসে কৌশিক সেন বলেন, "ধারাবাহিকে গল্পটি যদি ঠিকঠাক দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেট করানো যায় এবং গল্পে যদি গতি থাকে তা হলে তাহলে সিরিয়াল চলবে ৷

অসম বয়সি ভালোবাসার গল্প বলবে এই ধারাবাহিক

তিনি আরও বলেন, "আমরা আশেপাশে অনেক অসম বয়সি সম্পর্ক দেখতে পাই । কিন্তু ছোটপর্দায় বা বড়পর্দায় সেগুলো নিয়ে গল্প বাঁধা হলেই আমাদের অসুবিধা হয় দেখতে । এবার আরক একবার পরীক্ষা । দেখা যাক এই ধারাবাহিক দর্শক কতটা গ্রহণ করে ।"কৌশিক সেনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করা নিয়ে বেশ খানিকটা টেনশনেই ছিলেন বলে জানিয়েছেন সোমু সরকার। এই ধারাবাহিকে অন্যান্য সব চরিত্রে রয়েছেন সোহাগ সেন, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, দিয়া চক্রবর্তী, উদয় প্রতাপ সিং, ঋজু প্রমুখ ।