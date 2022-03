মুম্বই, 22 মার্চ: নেটফ্লিক্সের আপকামিং প্রজেক্ট গানস অ্যান্ড গুলাবস-এর ফার্স্ট লুক (Guns & Gulaabs first look) প্রকাশিত হল ৷ লেখক-পরিচালক রাজ অ্যান্ড ডিকের যুগলবন্দিতে তৈরি এই সিরিজে (Netflix series) থাকছেন রাজকুমার রাও, দালকের সলমন ও আদর্শ গৌরব (adarsh gaurav Guns & Gulaabs first look)৷ এই তিন অভিনেতার ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয়েছে ৷ নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে নিজেদের লুক (Guns and Gulaabs first look) পোস্ট করেছেন তাঁরা ৷

গানস অ্য়ান্ড গুলাবসের চরিত্রগুলি নব্বইয়ের দশকের ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে ৷ একটি ছবিতে অভিনেতার হাতে ক্যাম্পাকোলার বোতল দেখা গিয়েছে, যা ভক্তদের করে তুলেছে নস্টালজিক ৷

রাজকুমার রাও (rajkummar rao Guns & Gulaabs first look) ইনস্টাগ্রামে তাঁর চরিত্রের ফার্স্ট লুক প্রকাশ করে লিখেছেন, "আনন্দের সঙ্গে আমার প্রথম নেটফ্লিক্স সিরিজ গানস অ্যান্ড গুলাবসের ফার্স্ট লুক প্রকাশ করছি ৷ তৈরি হয়ে নিন কারণ আমি আমার 90-এর দশকের অবতারে আসতে চলেছি ৷ রোমাঞ্চে ভরপুর অপরাধ, ভালোবাসা ও ধামাকেদার পাঞ্চলাইনের সিরিজের জন্য তৈরি হন ৷"

অপরদিকে, দালকেরকে (dulquer salmaan Guns & Gulaabs first look) তাঁর ফার্স্ট লুকে একটি জিপের বনেটে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ এট তাঁর প্রথম ওয়েব সিরিজ ৷ নিজের লুক পোস্ট করে তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, "নিজেদের সিটবেল্টগুলি বেঁধে ফেলুন ৷ আমার সঙ্গে 90-এর দশকে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হন ৷"

বিশ্বের মিসফিট বিষয়গুলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে এই সিরিজ ৷ এটা অপরাধ, ভালোবাসা ও পবিত্রতার একটি গল্প শোনাবে ৷ দ্রুত গতির ক্রাইম থ্রিলারে থাকবে নব্বইয়ের দশকের রোম্যান্সের মিশেল ৷ এই সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে গুলশন দেবাইয়া ও টিজে ভানুকে ৷

