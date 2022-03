কলকাতা, 18 মার্চ: তাঁরা জঙ্গলের আদি বাসিন্দা । দীর্ঘ পরম্পরায় তাঁদের বাস উত্তরবঙ্গের জঙ্গল এলাকায় । গ্রামে থাকেন, নিজেদের ভাষায় গান বাঁধেন, দল বেঁধে নাচও করেন । পরম্পরাগতভাবেই নাচ-গান তাঁদের সংস্কৃতির অঙ্গ। 'রাভা' ভাষায় নিজেদের লেখা গান পরিবেশন করেন তাঁরা । ডুয়ার্স ঘুরতে গেলে অনেক পর্যটক ওঁদের গান শোনেন । নাচের সঙ্গে নিজেদের তৈরি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও বিশেষ আকর্ষণ রাভা জনগোষ্ঠীর গানে । এবার আন্তর্জাতিক অরণ্য় দিবসে তাঁদের গান শোনা যাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ ২১ মার্চ আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবসে 'দ্য ড্রিমার্স' নিয়ে আসছে 'ফরেস্ট মিউজিক ফেস্টিভ্যাল'-এর প্রথম সিজন। তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে রাত ৯টা থেকে দেখা যাবে এই গান (The Dreamers is Hosting Forest Music Festival on International Forest Day )।

সঙ্গীত শিল্পী উজ্জ্বল রাভার কথায়," আমি ঢোল বাজাই । এই ঢোলকে আমাদের ভাষায় হেম বলে । কাঠের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্র আমাদের পরম্পরায় ব্যবহৃত হয় ।"

বেলসি রাভা বলেন," আমরা পর্যটকদের সামনে আমাদের নিজস্ব গান পরিবেশন করে থাকি । নিজেদের ভাষায় গান করি । এতে মূলত মাছ ধরার গান, যুদ্ধের গান আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা কার্যকলাপ গানের বিষয় হয়ে উঠে আসে । আমরা এই দলের নাম দিয়েছি 'খুশি কালচার ক্লাব'।"

এছাড়াও কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের নানা জায়গার একঝাঁক তরুণ শিল্পী নিজেদের গান শোনাবেন এই প্রথম সিজনে । গানে মাধুর্য মুখোপাধ্যায়, ঋক বিশ্বাস, ঋতবান গুহ, অরিত্র মুখোপাধ্যায়, অয়ন চক্রবর্তী, নীলাঞ্জন সাহা, বাঁশিতে অনুনয় চামলিং রাই, সেতারে শুভম ঘোষ, বেহালায় সৌরজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় , গিটারে তীর্থঙ্কর সরকার দাস নজর কাড়বেন। শুধু গান নয়, থাকছে যন্ত্রসঙ্গীতও ৷ কখনও বাঁশিতে, কখনও সেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর , আবার কখনও বেহালায় বাজবে বিদেশি সিম্ফনি ৷

অনুষ্ঠানটি দেখতে পাওয়া যাবে 'দ্য ড্রিমার্স'- এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে রাত ৯টায়

আরও পডু়ন: প্রথমবার বড় পর্দায় একসঙ্গে রিয়েল লাইফ জুটি গৌরব-দেবলীনা

চিলাপাতার 'জঙ্গল বুক হোমস্টে'র জঙ্গলে ঢাকা প্রাঙ্গণে রেকর্ড করা হয়েছে এই অন্য ধারার অনুষ্ঠানটি । সুরে, সুরে মিলে গিয়েছে ভিন্ন সংস্কৃতি ৷ এই অনুষ্ঠানের আয়োজক 'দ্য ড্রিমার্স'-এর কর্ণধার সুদীপ্ত চন্দ বলেন, "এই প্রথমবার জঙ্গলে এইরকম একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম । এর আগে কলকাতা স্ট্রিট মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, মাউন্টেন মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছি । আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকে নতুন প্রতিভার অন্বেষণ । এবারও অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধান মিলবে এই অনুষ্ঠানে । আর অরণ্যের গুরুত্ব আমাদের জীবনে কী, কতটা গানে, গানে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও আরেক অন্যতম উদ্দেশ্য এই উদ্যোগের ।"