কলকাতা, 17 মার্চ: ঠিক যেমনটা কলকাতায় হত, তেমনটাই এবার হবে লন্ডনে । আজ অর্থাৎ ১৭ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় লন্ডনের নেহরু সেন্টারে দ্য হাই কমিশন অফ ইন্ডিয়া,লন্ডন-এর উদ্যোগে পালিত হবে 'বসন্ত উৎসব' । এই অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল নৃত্যের কর্মশালা । ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী-সহ আরও অনেকেই ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে যোগ দিয়েছেন কলকাতার বসন্ত উৎসব কর্মশালায় ৷ সৌরভ পত্নী ডোনার তত্ত্বাবধানে লন্ডনের মাটিতেও হবে বসন্ত উৎসব ৷ এবার তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও এই কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছেন আরও অনেকে (Basanta Utsav in London under the supervision of Dona Ganguly)।

সাবেকি রাগাশ্রয়ী গানের পাশাপাশি হোলির বেশ কিছু জনপ্রিয় গানেও নৃত্য পরিবেশিত হবে বলে জানা গিয়েছে ডোনার আপ্ত সহায়কের কাছ থেকে । হিন্দি ছবিতে ব্যবহৃত হোলির গানের সঙ্গেও নৃত্য পরিবেশন করা হবে । এই উদ্যোগ নিয়ে ডোনা বলেন, "লন্ডনে আমার এমনিতেই বেশ কিছু ছাত্রী আছে । তাঁরা অনলাইনে ক্লাস করে যখন কলকাতায় থাকি । এছাড়া অনেক প্রাক্তন ছাত্রী যাঁরা বিদেশেই থাকেন, জীবনে সেটেল্ড হয়ে গেছেন আমাদের এই উদ্যোগে তাঁরাও অনেকে শামিল হয়েছেন । আসলে নাচটা আমাদের কাছে প্যাশন । করোনাকালে ঘরবন্দি ছিলাম । অনলাইনে ক্লাস করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না । লন্ডনের নেহরু সেন্টারের উদ্যোগে এবার অনেক ছাত্রছাত্রী নিয়ে অনুষ্ঠানটা করতে পারছি, এটাই খুব আনন্দ দিচ্ছে ।"

প্রসঙ্গত, কলকাতায় 'দীক্ষামঞ্জরী'র উদ্যোগে বসন্ত উৎসব পালন কলকাতার অন্যতম এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান বলা যায় । করোনাকালে সেই ভাবে তা পালিত না হলেও এবার লন্ডনের মাটিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে । অনুষ্ঠান নিয়ে ভীষণরকম আশাবাদী ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ৷