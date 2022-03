হায়দরাবাদ, 2 মার্চ: প্রচুর গবেষণা ইতিমধ্য়েই দেখিয়েছে পরিবেশের উত্তাপ কগনেটিভ পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ অন্য়দিকে রোজ সামান্য় হাঁটলে কগনিশন বৃদ্ধি পায় ৷ কিন্তু যদি আপনি গরমের দিনে বেশি হাঁটাহাঁটি করেন যেমন অনেকেই মধ্যাহ্নভোজনের বিরতিতে করে থাকেন তাহলে সাবধান, সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে রোদ্দুরের মধ্য়ে এই হাঁটাহাঁটি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল কারণ এটি কগনেটিভ পারফরম্যান্স কমিয়ে দিতে পারে (Study suggests that one might be better off avoiding the heat)৷

সম্প্রতি 'বিল্ডিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়, সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দাবি করেছেন যে গরমের দিনে 15 মিনিটের বেশি হাঁটাহাঁটিও কগনেটিভ পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ সাধারণত যে সমস্ত পুরুষদের পর্যাপ্ত ঘুম হয় না তাঁদের জন্য় এটি আরও মারত্মক ৷ বিশেষত যারা উত্তপ্ত অঞ্চলে বসবাস করেন, যেমন জাপানের বিভিন্ন শহরে পড়াশোনা করেন তাঁরা অতিরিক্ত গরমের নেতিবাচক প্রভাব রুখতে এসি মেশিন ব্যবহার করেন ৷ অতিরিক্ত তাপ যে শুধু অসহ্য তা নয় এটি জ্ঞান এবং সৃজনশীলতাকেও প্রভাবিত করে ৷ যাই হোক গরমের দিনে যখন সামান্য সময়ের জন্য় আমরা বাইরে বেরোই তখন তা আমাদের কগনেটিভ পারফরম্যান্সে কী প্রভাব ফেলে তা এখনও গবেষণাধীন ৷

তবে গবেষণার লেখক তথা অধ্যাপক হিরোইউকি কুসাকা বলেন, "এধরণের পরীক্ষার জন্য় আগের গবেষণাগুলিতে বিশেষ ধরণের ক্লাইমেট চেম্বার ব্যবহার করা হয়েছে ৷ কিন্তু আভ্য়ন্তরীণ তাপীয় পরিবেশ আর বাইরের তাপীয় পরিবেশ অনেকটাই আলাদা ৷ বিকিরণ এবং বায়ুপ্রবাহ তাপের ওপর উল্লেখ্য় প্রভাব ফেলে ৷ অতএব কগনেটিভ পারফরম্যান্সের ওপর বাইরের তাপ এবং চাপের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য, বাস্তব পরিবেশে পরীক্ষা করা উচিত।"

তাই এবারের এই গবেষণার জন্য় গবেষকরা বেছে নিয়েছিলেন জাপানের গ্রীষ্মকালকে ৷ এই বাস্তব পরিবেশে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছেড়ে ছাত্রছাত্রী এবং অফিস কর্মীরা যখন কিছুটা হাঁটতে বেরিয়েছেন তখন তাঁদের ওপর এই পরীক্ষা চালিয়েছেন গবেষকরা ৷ এর জন্য 96 জন অংশগ্রহণকারীকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা ৷ তাঁদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ছেড়ে বেড়োনোর পর অন্তত 15 মিনিট হাঁটাহাঁটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷

এই পরীক্ষার জন্য় তাঁদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকাকালীন বেশ কিছু পাটিগনিতের অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছিল যা তাঁরা সহজেই সম্পন্ন করেন ৷ একইভাবে হাঁটাহাঁটি শেষে ফিরে আসার পরেও একই ধরণের একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল তাঁদের ৷ এরপর পরীক্ষা করে দেখা হয় তাঁদের কগনেটিভ স্কিলের ওপর কোনও প্রভাব পরেছে কি না ? শুধুমাত্র যে গরমের জন্য়ই যে তাঁদের কগনেটিভ স্কিলের ওপর প্রভাব পরেছে তা বলা অবশ্য় যুক্তিযুক্ত নয় সঙ্গে প্রভাব ফেলেছে গ্রীষ্মের গরমে হাঁটা এবং বাইরে থাকাও ৷ তবে পুরুষদের মধ্যে যাঁরা 5 ঘণ্টারও কম ঘুমান তাঁদের জন্য় এটা বড় সমস্য়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷