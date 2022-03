কলকাতা, 4 মার্চ : প্রকাশিত হল চলতি সপ্তাহের টিআরপি তালিকা। শীর্ষে 'গাঁটছড়া'। জয়জয়কার 'গাঁটছড়া'র। এই সপ্তাহেও শীর্ষে স্থান। 10.5 নম্বর পেয়ে শীর্ষে স্থান ধরে রাখল খড়ি-ঋদ্ধিমান জুটি। রাহুল আর দ্যুতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলল খড়ি এবং ঋদ্ধিমান। ওদিকে খড়ির বোন বনি আর ঋদ্ধির ভাই কুণালের কেমেস্ট্রিও জমতে শুরু করেছে। এতেই মজেছে দর্শকের মন। এই সপ্তাহে দ্বিতীয় স্থানে 'আলতা ফড়িং'। আলতা ফড়িং নস্করের জিমন্যাস্টিক দেখাতে গিয়ে পড়ে যাওয়া আর তাঁকে ঘিরে গল্পের নায়ক বাবুর চিন্তা সাড়া ফেলেছে দর্শক মনে। মেহেন্দি ঘিরে নাচের রিহার্সাল নিয়ে চলছে দারুণ মজা। তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিল 'মিঠাই' (The first place was held by 'Gantchhara', three mithai)। মিঠাইয়ের জন্মদিন ঘিরে জমে উঠেছে পর্বগুলি। উচ্ছেবাবুর সঙ্গে মিঠাইয়ের কেমেস্ট্রি শুরু থেকেই জমে উঠেছিল। মাঝে রদবদল। মিঠাই রানিকে পড়তে হয় চ্যালেঞ্জের মুখে। এখনও তার লড়াই চলছে।

আরও পড়ুন: ইকির মিকির' -এর কলাকুশলীদের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডা

প্রথম পাঁচে নেই 'মন ফাগুন'। চার নম্বরে 'ধুলোকণা', পঞ্চমে 'লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার' এবং 'আয় তবে সহচরী', ছয় নম্বরে 'মন ফাগুন'। সাত নম্বরে 'অনুরাগের ছোঁয়া', আট নম্বরে 'খুকুমণি হোম ডেলিভারি', নয় নম্বরে 'উমা', দশে 'পিলু'।