কলকাতা, 22 জানুয়ারি : 'পুণ্যি পুকুর'-এর পর আর বাংলা ধারাবাহিকে দেখা যায়নি অপরাজিতা আঢ্যকে । এরপর বড় পর্দা এবং ছোটপর্দায় মূলত সঞ্চালনা নিয়েই মেতেছিলেন তিনি। এবার ফের একবার 'লক্ষ্মী কাকিমা-সুপারস্টার' ধারাবাহিকের হাত ধরে অভিনয়ে ফিরছেন অপরাজিতা । ইতিমধ্যে হাজির হয়েছে ধারাবাহিকটির প্রোমো । লক্ষ্মী ভাণ্ডার নামে একটি মুদি দোকান সামলান লক্ষ্মী কাকিমা । সদা হাস্যমুখ, সকলের খুব প্রিয় তিনি । তাঁকে কেন্দ্রে রেখেই নানাদিকে বাঁক নেবে গল্প ৷

প্রোমোতে রয়েছেন দেবশঙ্কর হালদার এবং সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও । উল্লেখ্য, দেবশঙ্কর হালদারকে টেলিভিশনে শেষবার দেখা গিয়েছিল 'বিন্নি ধানের খই' ধারাবাহিকে । এরপর থেকে মঞ্চেই মেতে ছিলেন তিনি ৷ অর্থাৎ অপরাজিতার সঙ্গে সঙ্গে দেবশঙ্করেরও এটি কামব্যাক ম্যাচ বলা চলে (Aparajita Auddy and Debshankar Halder will come back to serial after a laong pause)৷ ওদিকে সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটি তৃতীয় কাজ । এখনও পর্যন্ত তিনটি কাজই তিনি করেছেন সুশান্ত দাসের প্রযোজনায় । প্রথমটি ছিল 'চিরদিনই...', এরপর 'আলো ছায়া' আর এবার 'লক্ষ্মী কাকিমা-সুপারস্টার'। দু‘টি জেনারেশনের গল্প খুব সুন্দরভাবে দেখানো হবে এই ধারাবাহিকে ।

ইটিভি ভারতকে কাজ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সৌভিক বলেন, "আমি খুব এক্সাইটেড যে আমি অপাদি এবং দেবশঙ্কর হালদারের মত দু‘জন তাবড় তাবড় অভিনেতার সঙ্গে কাজ করছি । সুশান্তদার সঙ্গে আমার এটা তিন নম্বর কাজ । সবথেকে বড় কথা, আমার সব কাজই সুশান্ত দাসের সঙ্গে । আমার চরিত্রটা খুব সাধারণ একটা ছেলের । এরকম ছেলেকে প্রতিদিন চারপাশে আমরা দেখি । তাই আমার মনে হয় দর্শকেরও রিলেট করতে সুবিধা হবে এই চরিত্রটার সঙ্গে । সুশান্তদা'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ফের আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য । 'আলো ছায়া'-র পর আমি বসেই ছিলাম । আবার ফ্লোরে ফিরব । ভাল লাগছে ।"

ধারাবাহিকে সৌভিকের বিপরীতে কাকে দেখা যাবে তা জানা যায়নি এখনও । প্রোমোতেও দেখা মেলেনি তাঁর । তবে, দীর্ঘদিন পরে ফের ছোটপর্দার অভিনয়ে ফিরছেন দেবশঙ্কর-অপরাজিতা । তাই তাঁদের দিকে আলাদা করে অবশ্যই নজর থাকবে দর্শকদের ৷ এর মাঝে 'রান্নাবান্না', 'রান্নাঘর', 'একান্নবর্তী' সবতেই ইন্ডাস্ট্রির অপাদিকে অন্যরূপে দেখেছেন অনুরাগীরা । সম্প্রতি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম'-এর সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি । সুশান্ত দাসের প্রযোজনায় 'লক্ষ্মী কাকিমা- সুপারস্টার'-এর শুটিং শুরু হবে খুব শীঘ্রই । এই চ্যানেলেই কদিন আগে শুরু হয়েছে 'পিলু'। কোন স্লটে এই নতুন ধারাবাহিক আসে সেটাই দেখার।