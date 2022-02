কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি : ফ্য়াশন ডিজাইনার তথা সমাজকর্মী অনুশ্রী মালহোত্রা এবং সমাজকর্মী অর্পিতা চক্রবর্তীর এনজিও 'তনুজ ভোকেশনাল ট্রেনিং সোসাইটি' তরফে এবার নেওয়া হল এক অভিনব উদ্যোগ । অর্গ্যানিক পোশাকের সম্ভার 'খুদে' নিয়ে হাজির হলেন তাঁরা । সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এলাহি চালে হাজির হল 'খুদে' ৷ উল্লেখ্য, ধাপা বস্তি অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মহিলা এবং শিশুদের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে আসছে 'তনুজ ভোকেশনাল ট্রেনিং সোসাইটি'।

2020 সাল থেকে ধাপা অঞ্চলের মহিলাদের সাবলম্বী করে তোলা, তাঁদের স্বাস্থ্য় এবং ওই বস্তি অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষার অধিকারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । এবার সেই মহিলাদের সঙ্গে নিয়েই শিশুদের জন্য অর্গ্যানিক পোশাকের সম্ভার 'খুদে'-কে সামনে নিয়ে এলেন অনুশ্রী এবং অর্পিতা (Designer Anushree Malhotras new collection)। পোশাকগুলি নির্মাণ করেছেন ধাপা বস্তি অঞ্চলের মহিলারা এবং সেই পোশাকেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করল বস্তি অঞ্চলের শিশুরা (Anushree Malhotra launches her new collection Khude made by backward women)। তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী, দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, সোহিনী সরকার, সম্পূর্ণা লাহিড়ী, সায়ন্তনী গুহ ঠাকুরতা, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, ওম সাহানি, মিমি দত্ত, গুলশনারা খাতুন এবং রেমো । এই অনুষ্ঠানে শিশুদের সঙ্গে পা মিলিয়ে হেঁটেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধাপা অঞ্চলের 58 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা, বালিগঞ্জ 65 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিবেদিতা শর্মা এবং তার স্বামী সুশীল শর্মা ৷ এছাড়া কাউন্সিলর মনীষা বসু, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি মহম্মদ বিলাল খান এবং 'তনুজ ভোকেশনাল ট্রেনিং সোসাইটি'র সভানেত্রী ভারতী রুদ্রও উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে ।

নতুন এই পরিকল্পনার বিষয়ে বলতে গিয়ে অনুশ্রী মালহোত্রা বলেন, "খুদে তনুজ ভোকেশনাল ট্রেনিং সোসাইটির এক নতুন পদক্ষেপ, এই অর্গ্যানিক পোশাকের ব্র্যান্ডের সঙ্গে আমাদের এক নতুন স্বপ্নের বাস্তবিক অভিযান শুরু হল । আজ যে অতিথিরা এসে এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । তাঁদের এভাবে পাশে থাকা আমায় মানুষের জন্য কাজ করতে আরও উদ্বুদ্ধ করে ।"

অর্গ্যানিক পোশাকের নতুন সম্ভার নিয়ে মানুষের পাশে অনুশ্রী মালহোত্রা এবং অর্পিতা চক্রবর্তীর এনজিও 'তনুজ ভোকেশনাল ট্রেনিং সোসাইটি'

অন্যদিকে অর্পিতা বলেন, " তনুজ ভোকেশনাল নিং সোসাইটির এই নতুন পদক্ষেপ তারা শিশুদের জন্য অরগ্যানিক পোশাক তৈরি করবে, যাঁরা এই পোশাক গুলো তৈরি করবেন তাঁরাও জীবন সংগ্রামের সঙ্গে মিশে থাকা এমনই কিছু অরগ্যানিক মানুষ । আমাদের মেয়েরা প্রতিদিন যে ভাবে নিজেদের জীবন যুদ্ধ সামলে এই উদ্যোগ সফল করে তুলতে সাহায্য করেছে, আমাদের স্বপ্নকে তাঁদের নিজেদের করে দেখেছে, বাস্তব করে তুলেছে, তার জন্য তাঁদের কিছু বলার ভাষা আমার নেই। তনুজ ভোকেশনাল ট্রেনিং সোসাইটি প্রথম থেকেই মানুষের জন্য কাজ করতে উদ্যোগী । খুদে সেই ক্ষেত্রেই আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া । আশা করি সকলের সহযোগিতা পাব ।"