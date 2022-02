মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি : কঙ্গনা রানাওয়াত এবং একতা কাপুর জুটির নতুন রিয়েলিটি শো 'লকআপ'-ঝলক প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে দর্শকদের মধ্যে ৷ একে একে অংশগ্রহণকারীদের নাম সামনে আসছে ৷ আর তাতে দর্শকদের উৎসাহ বেড়েছে আরও কয়েকগুণ ৷ অভিনেত্রী নিশা রাওয়াল, পুনম পাণ্ডে, কমিডিয়ান মুনব্বর ফারুকির পর এবার সামনে এল চতুর্থ প্রতিযোগীর নাম ৷ একতা কাপুরের এই নয়া শো-য়ের অংশ হতে চলেছেন কুস্তিগীর ববিতা ফোগটও (Babita Phogat is the fourth contestant on Lock Upp) ৷

ববিতার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিমধ্য়েই তৈরি হয়েছে 'দঙ্গল'-এর মত ব্লকবাস্টার ছবি ৷ দেশের এই তারকা মহিলা কুস্তিগীর 2014 সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন ৷ তার আগে 2010 এবং 2012 সালের কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছিলেন তিনি ৷ 2018 সালেও কমনওয়েলথ গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ববিতা ৷ সেবার রুপোর পদক জেতেন 'দঙ্গল কন্যা' ৷

এই শো সম্পর্কে ববিতা বলেছেন, "আমি 'লক আপ'-এর মতো একটি শো-য়ে আসতে পেরে খুবই উত্তেজিত ৷ কারণ এর আগে এমন কোনও শো করিনি যা 24 ঘণ্টা লাইভ হয় । তাই আনন্দের পাশাপাশি এই শো-য়ের অংশ হতে পেরে উত্তেজিত । এই শো-য়ের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারবে আমি আসলে কে । এর আগে দর্শকরা আমাকে 'দঙ্গল' ছবি থেকে চিনেছে । একজন মানুষ হিসেবে আমি কেমন তা সকলে জানতে পারবেন ।"