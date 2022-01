মুম্বই, 10 জানুয়ারি: হৃত্বিক রোশনের (Hrithik Roshan's first look in Vikram Vedha) আপকামিং নিও-নয়ার অ্যাকশন ক্রাইম থ্রিলার বিক্রম বেদার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন নির্মাতারা ৷ জানালেন আগামী 30 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহেই মুক্তি পাবে এই ছবি ৷ অভিনেতার 48তম জন্মদিনে (hrithik roshan 48th birthday) শুধু এই ঘোষণাই নয়, প্রকাশ করা হল হৃত্বিকের ফার্স্ট লুকও (Vikram Vedha release) ৷

ছবিতে হৃত্বিকের চরিত্রের নাম বেদা (hrihtik roshan as vedha) ৷ তিনি একজন গ্যাংস্টার ৷ প্রোডাকশন হাউস টি-সিরিজ তাদের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে আজ লিখেছে, "হৃত্বিক রোশনকে জানাই শুভ জন্মদিন ৷ আনন্দের সঙ্গে বিক্রম বেদায় বেদার ফার্স্ট লুক প্রকাশ করছি ৷ এই ছবি 2022 সালে 30 সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ৷"

ভারতীয় লোককথা বিক্রম-বেতালের গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ছবি ৷ একজন কড়া পুলিশ অফিসার ততোধিক কঠিন এক গ্যাংস্টারকে (hrithik roshan vikram vedha look) ধরতে কী কী করেন, সেই গল্পই বলবে বিক্রম বেদা (hrithik roshan first look from vikram vedha) ৷ পুলিশ অফিসার বিক্রমের চরিত্রে দেখা যাবে সইফ আলি খানকে (Saif Ali Khan)৷ এ ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ধরা দেবেন রাধিকা আপ্তে ৷

তামিল ব্লকবাস্টার বিক্রম বেদার রিমেক হৃত্বিক-সইফের হিন্দি এই ছবি ৷ দক্ষিণী ছবিতে ছিলেন আর মাধবন ও বিজয় সেতুপথি ৷ 2017 সালের সেই ছবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা পুস্কর ও গায়ত্রীই রিমেকেরও পরিচালক ৷ ছবির প্রযোজক এস শশীকান্ত ও ভূষণ কুমার ৷