ইন্দোর, 2 জানুয়ারি : বলিউডে সদ্য রূপকথার বিয়ের নায়ক ভিকি কৌশল (Allegation against Vicky Kaushal for bike ride) এখন পুরোদমে ব্যস্ত শুটিং নিয়ে ৷ লুকা ছুপি 2-এর শুটিং (Luka Chuppi 2 shooting)-এর ফাঁকে তিনি বাইকে চড়ে চষে বেড়ালেন ইন্দোরের রাস্তায় ৷ সঙ্গী অভিনেত্রী সারা আলি খান (Vicky Kaushal and Sara Ali Khan)৷ তবে সেই আনন্দে তাল কাটল তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হওয়ায় ৷

কেন থানায় অভিযোগ?

ভিকি (Vicky Kaushal bike ride) ও সারাকে যে বাইক চড়তে দেখা গিয়েছে, তার নম্বর প্লেটটি নিয়েই বিতর্ক ৷ অভিযোগ, বাইকের নম্বর প্লেটটি ভুয়ো (bike with fake number plate)৷ সেই নম্বরের প্রকৃত মালিক যিনি, তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সারাকে পেছনে বসিয়ে ইন্দোরের রাস্তায় ভিকির বাইক চালানোর ভিডিয়ো ৷ ইন্দোরের এরোড্রোম এলাকার বাসিন্দা জয় সিং যাদব সেই ভিডিয়ো দেখে তাজ্জব বনে যান ৷ কারণ তাঁর বাইকের নম্বরটিই জ্বলজ্বল করছিল সেই ভিডিয়োয়, ভিকির বাইকে (Vicky Kaushal caught driving bike with fake number plate)৷ এরপরই পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানান তিনি ৷ বলেন, তাঁর স্কুটারের নম্বর হল, MP-09 UL 4872 ৷ 2018 সালের মে মাসে এয়োড্রোম এলাকারই একটি শোরুম থেকে তিনি সেই স্কুটারটি কিনেছিলেন ৷ তিনি যখন জানতে পারেন, তাঁরই বাইকের নম্বর ভিকির বাইকে বসানোর কাজটি করেছেন, স্বয়ং চিত্রপরিচালক, তখন তিনি আরও চমকে যান ৷ যদি ভিকির বাইক কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়ত, তাহলে তার দায় কার হত, এই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি ৷

ইন্দোরের আরটিও জিতেন্দ্র রঘুবংশী জানিয়েছেন, কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও গাড়ির নম্বর কখনই ব্যবহার করতে পারেন না ৷ এ ক্ষেত্রে যদি গাড়ির মালিকও তা করার অনুমতি দেন, তাহলেও সেই কাজ করা যাবে বলে জানান তিনি ৷ ভিকির বাইকের নম্বরপ্লেট নিয়ে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তের পরই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রঘুবংশী ৷

ইন্দোরের কমিশনার হরিনারায়ণ চারি মিশ্র জানিয়েছেন, এটা করা অন্যায় হয়েছে ৷ দুটো গাড়িতে কখনওই একই নম্বর প্লেট থাকতে পারে না ৷ গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ৷

তাঁদের আপকামিং ফিল্ম লুকা ছুপি 2 (Luka Chuppi 2)-এর শুটিঙের জন্য বর্তমানে ইন্দোরে রয়েছেন ভিকি কৌশল ও সারা আলি খান ৷