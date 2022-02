পুনে, 10 ফেব্রুয়ারি : শারীরিক অসুস্থতার জেরে পুনের দীননাথ হাসপাতালে ভর্তি করা হল মারাঠি এবং হিন্দি সিনেমার বর্ষীয়ান অভিনেতা অমল পালেকরকে (Amol Palekar was admitted to the hospital last night for treatment) ৷ তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা গোখলে জানিয়েছেন আপাতত অনেকটাই সুস্থ বলিউডের 'কমন ম্যান' ৷ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে তাঁর ৷ সত্তর তথা আশির দশকে 'রজনীগন্ধা', 'ছোট সি বাত', 'নরম গরম', 'গোলমাল', 'ভূমিকা', 'শ্রীমান শ্রীমতি', 'আনকাহি', 'রঙ বেরঙ্গি'-এর মত ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় মন কেড়ে নিয়েছিল দর্শকদের ৷

অভিনেতার স্ত্রী জানিয়েছেন, শারীরিক অসুস্থতার জেরে বুধবার রাতে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, আপাতত তাঁর চিকিৎসা চলছে তবে এখন অনেকটাই সুস্থ তিনি ৷ শুধু যে অভিনেতা হিসাবেই অমল পালেকরের খ্যাতি তা নয়, পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য দখল রয়েছে ৷ 2001 সালে মারাঠি ভাষায় তৈরি তাঁর ছবি 'ধ্য়াস পর্ব' জিতে নিয়েছিল জাতীয় পুরস্কার ৷ তাঁর পরিচালিত 'কোয়েস্ট' ছবিটিও জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে ৷

বিদগ্ধ এই অভিনেতা 1986 সালে অভিনয় থেকে সরে দাঁড়ান এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে মন দেন ৷ বিভিন্ন ভাষায় প্রায় 25 টি ছবি পরিচালনা করেছেন অমল পালেকর ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, তেমন কোনও চরিত্র যদি তিনি পান যা তাঁর কাছে সত্যিই চ্যালেঞ্জিং মনে হবে তাহলে ফের একবার রূপোলি পর্দায় ফিরে আসবেন তিনি ৷